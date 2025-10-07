एक-एक कर काट डाले 40 बकरे, बलि चढ़ाकर खून पी गया बैगा, जानिए क्या है 500 साल पुरानी अनोखी परंपरा

Unique Tradition-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शरद पूर्णिमा के दिन मानकेश्वरी देवी मंदिर में बैगा ने बकरों की बलि देकर उनका खून पीया है. बलि देने और खून पीने का वीडियो सामने आया है. ग्रामीणों ने मानकेश्वरी देवी की पूजा-अर्चना कर एक-एक कर 40 बकरों की बलि दी. इन बकरों की बलि के बाद बैगा ने उनका खून पिया. यहां बलि की ये परंपरा करीब 500 सालों से चली आ रही है.

बैगा को आती हैं देवी

रायगढ़ जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर करमागढ़ में मां मानकेश्वरी देवी रायगढ़ राजघराने की कुल देवी हैं. शरद पूर्णिमा के दिन दोपहर के बाद बलि पूजा शुरू हुई. इस पूजा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचे. भक्तों के अनुसार, इतना खून पीने के बाद भी बैगा के शरीर में कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आता. बैगा के शरीर में देवी आतीं हैं और वो बलि दिए बकरों का खून पीती हैं.

बकरा और नारियल चढ़ाते हैं

श्रद्धालुओं के अनुसार, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वे यहां बकरा और नारियल लाकर चढ़ाते हैं. ग्रामीणों की माने तो पहले 150 से 200 बकरों की बलि दी जाती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद इनकी संख्या करीब 100 तक हो गई है. अब और कम होकर 40 पहुंच गई है.

बेगा को पहनाई जाती है अंगूठी

मानकेश्वरी देवी पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष युधिष्ठिर यादव ने बताया कि बलि पूजा से एक रात पहले निशा पूजा पूरे विधि-विधान के साथ की गई. जब यह पूजा होती है, तो राज परिवार से एक ढीली अंगूठी बैगा के अंगूठे में पहनाई जाती है. यह बैगा के नाप की नहीं होती, लेकिन बलि पूजा के दौरान बैगा के अंगूठे में वो अंगूठी पूरी तरह से कस जाती है. इसी से एहसास होता है अब देवी का वास बैगा के शरीर में हो गया है. इसके बाद श्रद्धालु बैगा के पैर धोते हैं और सिर पर दूध डालकर पूजा करते हैं.

अलग-अलग जगहों से आते हैं श्रद्धालु

मानकेश्वरी देवी पूजन समिति के पूर्व अध्यक्ष युधिष्ठिर यादव ने बताया कि मां मानकेश्वरी देवी की काफी मान्यता है. बैगा के ऊपर मां मानकेश्वरी देवी सवार होती हैं. यहां श्रद्धालु रायगढ़ के अलावा दूसरे जिले और ओडिशा से भी आते हैं. अपनी मनोकामना मांगते हैं, जब मन्नत पूरी होती जाती है तो बकरा चढ़ाते हैं.

