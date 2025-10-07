Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2951620
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

एक-एक कर काट डाले 40 बकरे, बलि चढ़ाकर खून पी गया बैगा, जानिए क्या है 500 साल पुरानी अनोखी परंपरा

Raigarh News-रायगढ़ में मानकेश्वरी देवी मंदिर में 40 बकरों की बलि दी गई. मंदिर में बलि की यह परंपरा 500 सालों से चली आ रही है. वहीं बकरों की बलि देने के बाद बैगा ने खून पिया. बलि देने और खून पीने का वीडियो सामने आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक-एक कर काट डाले 40 बकरे, बलि चढ़ाकर खून पी गया बैगा, जानिए क्या है 500 साल पुरानी अनोखी परंपरा

Unique Tradition-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शरद पूर्णिमा के दिन मानकेश्वरी देवी मंदिर में बैगा ने बकरों की बलि देकर उनका खून पीया है. बलि देने और खून पीने का वीडियो सामने आया है. ग्रामीणों ने मानकेश्वरी देवी की पूजा-अर्चना कर एक-एक कर 40 बकरों की बलि दी. इन बकरों की बलि के बाद बैगा ने उनका खून पिया. यहां बलि की ये परंपरा करीब 500 सालों से चली आ रही है. 

बैगा को आती हैं देवी
रायगढ़ जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर करमागढ़ में मां मानकेश्वरी देवी रायगढ़ राजघराने की कुल देवी हैं. शरद पूर्णिमा के दिन दोपहर के बाद बलि पूजा शुरू हुई. इस पूजा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचे. भक्तों के अनुसार, इतना खून पीने के बाद भी बैगा के शरीर में कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आता. बैगा के शरीर में देवी आतीं हैं और वो बलि दिए बकरों का खून पीती हैं. 

बकरा और नारियल चढ़ाते हैं
श्रद्धालुओं के अनुसार, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वे यहां बकरा और नारियल लाकर चढ़ाते हैं. ग्रामीणों की माने तो पहले 150 से 200 बकरों की बलि दी जाती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद इनकी संख्या करीब 100 तक हो गई है. अब और कम होकर 40 पहुंच गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बेगा को पहनाई जाती है अंगूठी
मानकेश्वरी देवी पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष युधिष्ठिर यादव ने बताया कि बलि पूजा से एक रात पहले निशा पूजा पूरे विधि-विधान के साथ की गई. जब यह पूजा होती है, तो राज परिवार से एक ढीली अंगूठी बैगा के अंगूठे में पहनाई जाती है. यह बैगा के नाप की नहीं होती, लेकिन बलि पूजा के दौरान बैगा के अंगूठे में वो अंगूठी पूरी तरह से कस जाती है. इसी से एहसास होता है अब देवी का वास बैगा के शरीर में हो गया है. इसके बाद श्रद्धालु बैगा के पैर धोते हैं और सिर पर दूध डालकर पूजा करते हैं. 

अलग-अलग जगहों से आते हैं श्रद्धालु
मानकेश्वरी देवी पूजन समिति के पूर्व अध्यक्ष युधिष्ठिर यादव ने बताया कि मां मानकेश्वरी देवी की काफी मान्यता है. बैगा के ऊपर मां मानकेश्वरी देवी सवार होती हैं. यहां श्रद्धालु रायगढ़ के अलावा दूसरे जिले और ओडिशा से भी आते हैं. अपनी मनोकामना मांगते हैं, जब मन्नत पूरी होती जाती है तो बकरा चढ़ाते हैं.

यह भी पढ़ें-'ज्यादा नेतागिरी मत बताना', गुस्साए युवक ने BJP विधायक को फटकारा, सुनाई खरी-खोटी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Raigarh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsUnique traditionmankeshwari devi temple

Trending news

mp news
एक-एक कर काट डाले 40 बकरे, बलि चढ़ाकर खून पी गया बैगा, जानिए क्या है परंपरा
mp news
'ज्यादा नेतागिरी मत बताना', गुस्साए युवक ने BJP विधायक को फटकारा, सुनाई खरी-खोटी
satna news
स्टोररूम से भागते आई महिलाएं, देखी ऐसी चीज की पैरों तले जमीन खिसक गई; मचा हड़कंप
gwalior news
मंदिर जा रही बुजुर्ग महिला के साथ बड़ा कांड, रास्ता पूछकर फंसाया, फिर कंकड़ थमाकर..
Karwa chauth 2025
करवाचौथ पर छत्तीसगढ़ में कब दिखेगा चांद, जानें रायपुर, बिलासपुर अन्य शहरों की टाइम
Karwa chauth 2025
करवा चौथ पर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में कब नजर आएगा चांद, अभी से देख लें टाइमिंग
Sharad Kelkar
ग्वालियर का लड़का, जो कभी हकलाता था; आज आवाज ही उसकी पहचान, बाहुबली में मचाया धमाल
IMA
डॉक्टर या कोई और... 17 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? IMA ने सीधे लगा दिया आरोप
mp news
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कफ सिरप कांड, 16 बच्चों की मौत मामले में याचिका दायर, CBI जांच
MP Today Live
MP Today Live: छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत, 7 अक्टूबर की बड़ी खबरें