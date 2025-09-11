पति-पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शव बाड़ी में दबाए, घर से बदबू आने पर खुला राज, खोदकर निकाली लाश

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है. पति-पत्नी और 2 बच्चों को कुल्हाड़ी से मारकर बाड़ी में दफनाया गया. जब बंद घर से बदबू आई तो इसका पता चला. पुलिस ने चारों शवों को बाहर निकाल लिया है. मृतकों की पहचान पति बुधराम उरांव, पत्नी सोहद्रा, बेटा अरविंद और बेटी शिवांगी उरांव के रूप में हुई है. यह हत्या किसने और क्यों की है, इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या

यह घटना खरसिया थाना क्षेत्र की है. एक फॉरेंसिक अधिकारी ने बताया कि सोते हुए हालत में सिर और गले पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है. इसके बाद खींचते हुए बाड़ी में ले गए. बाड़ी में गड्ढा खोदकर सड़े हुए पैरा से शवों को ढक दिया गया था. चारों के सिर और गले पर चोट के निशान है.

4 दिन से बंद पड़ा था घर

जानकारी के अनुसार, ठुसेकेला गांव के राजीव नगर मोहल्ले में बुधराव उरांव का घर पिछले 4 दिनों से बंद पड़ा था. अंदर से तेज बदबू आने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची. इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉद स्कॉयड को बुलाया गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि घर बंद पड़ा था, आसपास के किसी लड़के ने अंदर देखा तो उसे खून के धब्बे दिखाई दिए. इसके बाद खबर गांव में फैल गई.

पुलिस कर रही है जांच

एसपी दिव्यांग पटेल के मुताबिक गुरुवार सुबह सूचना मिली थी की एक घर में खून के धब्बे दिखे हैं. इसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला की पति-पत्नी और दो बच्चों की हत्या की गई है. घर के अंदर ही कुल्हाड़ी से मर्डर करने के बाद पीछे बाड़ी में शव दफनाया गया. पुलिस जांच में जुट गई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया जाएगा.

