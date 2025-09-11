पति-पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शव बाड़ी में दबाए, घर से बदबू आने पर खुला राज, खोदकर निकाली लाश
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2918234
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

पति-पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शव बाड़ी में दबाए, घर से बदबू आने पर खुला राज, खोदकर निकाली लाश

Raigarh News-रायगढ़ में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई. हत्या करने बाद शवों को बाड़ी में दफानाया गया. लेकिन जब बंद घर से बदबू आई तो इस खौफनाक हत्याकांड का पता चला. मृतकों में पति-पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पति-पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शव बाड़ी में दबाए, घर से बदबू आने पर खुला राज, खोदकर निकाली लाश

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है. पति-पत्नी और 2 बच्चों को कुल्हाड़ी से मारकर बाड़ी में दफनाया गया. जब बंद घर से बदबू आई तो इसका पता चला. पुलिस ने चारों शवों को बाहर निकाल लिया है. मृतकों की पहचान  पति बुधराम उरांव, पत्नी सोहद्रा, बेटा अरविंद और बेटी शिवांगी उरांव के रूप में हुई है. यह हत्या किसने और क्यों की है, इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. 

कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या
यह घटना खरसिया थाना क्षेत्र की है. एक फॉरेंसिक अधिकारी ने बताया कि सोते हुए हालत में सिर और गले पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है. इसके बाद खींचते हुए बाड़ी में ले गए. बाड़ी में गड्ढा खोदकर सड़े हुए पैरा से शवों को ढक दिया गया था. चारों के सिर और गले पर चोट के निशान है. 

4 दिन से बंद पड़ा था घर
जानकारी के अनुसार, ठुसेकेला गांव के राजीव नगर मोहल्ले में बुधराव उरांव का घर पिछले 4 दिनों से बंद पड़ा था. अंदर से तेज बदबू आने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची. इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉद स्कॉयड को बुलाया गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि घर बंद पड़ा था, आसपास के किसी लड़के ने अंदर देखा तो उसे खून के धब्बे दिखाई दिए. इसके बाद खबर गांव में फैल गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस कर रही है जांच 
एसपी दिव्यांग पटेल के मुताबिक गुरुवार सुबह सूचना मिली थी की एक घर में खून के धब्बे दिखे हैं. इसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला की पति-पत्नी और दो बच्चों की हत्या की गई है. घर के अंदर ही कुल्हाड़ी से मर्डर करने के बाद पीछे बाड़ी में शव दफनाया गया. पुलिस जांच में जुट गई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया जाएगा.

यह भी पढ़ें-उज्जैन में नोटों की 'फैक्ट्री' पर छापा,पुलिस ने बरामद की जाली करेंसी छापने वाली मशीन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Raigarh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsraigarh newsraigarh murder

Trending news

ujjain news
उज्जैन में नोटों की 'फैक्ट्री' पर छापा,पुलिस ने बरामद की जाली करेंसी छापने वाली मशीन
chhattisgarh news
गरियाबंद में बड़ी नक्सली मुठभेड़, 8 से 10 माओवादियों के मारे जाने की खबर
jashpur news
जशपुर में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुविधाएं सुन हो जाएंगे दंग
mp news
'भारत में भी हो सकते हैं नेपाल जैसे हालात', BJP विधायक ने 'गृहयुद्ध' की जताई आशंका
mp news
विक्की तो निकला 'वसीम' खान! नाम छिपाकर हिंदू लड़की से की दोस्ती, फिर किया घिनौना काम
CG News
छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, जानिए अब कब से कब तक चलेंगी कक्षाएं
durg news
खटाक...! दुर्ग में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, बिना नोटिस सालों पुराने घरों में तोड़फोड़
Jaivardhan Singh
राजघराने से नाता, संपत्ति 64 करोड़, पिता पूर्व CM.. कांग्रेस MLA का ऐसा है साम्राज्य
mp news
'90 डिग्री' ब्रिज पर नया मोड़! PWD मंत्री ने बताया सही, बोले-कोई तकनीकी समस्या नहीं
cm ladli behna yojana mp
लाड़ली बहना योजना 28वीं किस्त जारी से पहले नए रजिस्ट्रेशन को लेकर दिया गया संकेत
;