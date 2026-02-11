वसूली का सबसे निराला तरीका, 1.5 करोड़ फंसे तो रथ पर लगा दी देनदारों की फोटो, अब दंडवत यात्रा कर रहा व्यापारी

Businessmen Unique Yatra-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है. यहां एक साड़ी व्यापारी ने अपने उधारी के पैसे वसूलने के लिए भक्ति और विरोध का एक अनोखा रास्ता चुना है. 36 वर्षीय कोसा साड़ी व्यापारी मनोज देवांगन बाजार में फंसे अपने करीब डेढ़ करोड़ रुपए वापस पाने के लिए भीषण गर्मी और मुश्किलों के बीच दंडवत यात्रा कर रहे हैं. व्यापारी की अनोखी यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानिए क्या है पूरा मामला

व्यापारी मनोज देवांगन पिछले 10-12 सालों से कोसा साड़ियों का थोक व्यापार कर रहे हैं. उनके व्यापारिक नेटवर्क में करीब 100 व्यापारी जुड़े हैं, लेकिन रायगढ़ के ही देवांगन समाज के 6 व्यापारियों पर उनका करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया है. मनोज का आरोप है कि ये व्यापारी जानबूझकर उनका पैसा नहीं लौटा रहे हैं. हद तो तब हो गई जब मनोज के पिता को डेढ़ महीने पहले हार्ट अटैक आया और उन्होंने इलाज के लिए अपने ही पैसे मांगे, तो देनदारों ने साफ कह दिया कि तुम्हारे पिता को अटैक आया है तो उसका ठेका हमने नहीं लिया है.

पुलिस में की शिकायत

व्यापारी का कहना है कि वे इस मामले की शिकायत लेकर सिटी कोतवाली थाने भी गए थे, लेकिन वहां के सब इंस्पेक्टर ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि व्यापारिक लेन-देन में एफआईआर नहीं होती. कानूनी नोटिस भेजने की कोशिश भी नाकाम रही क्योंकि देनदार पोस्टमैन को पैसे देकर नोटिस लेने से ही मना कर देते हैं. इस आर्थिक तंगी के कारण मनोज कर्ज में डूब गए हैं.

भगवान की शरण में पहुंचे

व्यापारी मनोज थककर मां काली की शरण में पहुंचे. उनका दावा है कि मां काली ने उनके सपने में आकर उन्हें न्याय का मार्ग दिखाया. इसी आस्था के चलते मनोज ने एक विशेष रथ तैयार किया है, जिसमें एक तरफ मां काली का दरबार सजाया गया है और दूसरी तरफ उन देनदारों की तस्वीरें लगाई गई हैं जिन्होंने पैसे दबा रखे हैं. मनोज 111 अलग-अलग देवी स्थानों तक दंडवत यात्रा करने का संकल्प लेकर निकले हैं.

बातचीत के लिए तैयार हो गए देनदार

मनोज की इस यात्रा का असर दिखने लगा है. उनका कहना है कि जो व्यापारी पहले पैसा देने से साफ इनकार कर रहे थे, अब वे भुगतान के लिए बातचीत को तैयार हो रहे हैं. बुधवार को पीड़ित व्यापारी अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस भी पहुंचे, जहां एडिशनल एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि संबंधित व्यापारियों को बुलाकर जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई होगी. व्यापारी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

