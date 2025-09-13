अफेयर के शक में काट डाला पूरा परिवार, बेडरूम से बाड़ी तक घसीटकर ले गए लाशें, लेकिन हो गई एक गलती
अफेयर के शक में काट डाला पूरा परिवार, बेडरूम से बाड़ी तक घसीटकर ले गए लाशें, लेकिन हो गई एक गलती

Raigarh News-रायगढ़ में चार लोगों की हत्या करने वाले आरोपी बाप-बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने अपनी पत्नी से अफेयर के शक में बेटे संग मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. परिवार के चारों सदस्यों को कुल्हाड़ी से काटकरमार डाला था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:41 PM IST
अफेयर के शक में काट डाला पूरा परिवार, बेडरूम से बाड़ी तक घसीटकर ले गए लाशें, लेकिन हो गई एक गलती

Raigarh Murder Case-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हुए जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में पड़ोसी बाप और नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्नी से अफेयर के शक में बेटे के साथ मिलकर हत्या की थी. पहले मां को कुल्हाड़ी से काटा, जब बच्चे चिल्लाने लगे तो बच्चों को काटा और फिर आखिर में पिता को मार डाला. ग्रामीणों ने भी पड़ोसियों पर ही हत्या का शक जताया था. आरोपी का नाबालिग बेटा मृतक के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया था, इसके बाद से दोनों के बीच रंजिश ज्यादा बढ़ गई थी. 

रात में रची हत्या की साजिश
9 सितंबर की शाम बुधराम उरांव नशे में अपने घर पहुंचा. उसे पड़ोसी लकेश्वर पटेल देख रहा था. रात होते होते उसने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की साजिश रची. इसमें उसने अपने नाबालिग बेटे को भी शामिल किया. जब रात में परिवार सो रहा था, तभी बाप-बेटे कुल्हाड़ी लेकर पीछे के रास्ते से घर में घुसे. 

एक-एक कर की हत्या
सबसे पहले बुधराम उरांव की पत्नी सोहद्रा उरांव को कुल्हाड़ी से काटा. इसी दौरान बच्चे जाग गए, वे मां-मां चिल्लाने लगे. आरोपियों ने 13 साल के अरविंद उरांव और 6 साल की शिवांगी उरांव को भी मार डाला. इसके बाद आखिर में उन्होंने शराब के नशे में सो रहे बुधराम उरांव पर भी हमला कर दिया. उसे भी कुल्हाड़ी से काट डाला. इसके बाद उन्होंने पास में ही खुदाई की लेकिन सफल नहीं हुए. फिर दोनों लाशों को घसीटते हुए बाड़ी में गोबर खाद रखने वाली जगह ले गए. वहां खुदाई कर एक ही गड्ढे में पहले बच्चों, फिर मां और पिता को दफना दिया. 

10-15 लोगों को थाने ले गई पुलिस
पुलिस ने कातिलों को खोजना शुरू किया, तलाशी अभियान चलाया लेकिन सफलता नहीं मिली. रात होने तक पुलिस पड़ोस में रहने वाले 10-15 लोगों को थाने ले गई. कुछ लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, लेकिन कुछ को रातभर थान में रखा. पूछताछ में पता चला कि पड़ोसी लकेश्वर पटेल पहले भी मर्डर केस में जेल जा चुका है. साथ ही उसका बेटा भी बुधराम के घर चोरी करते हुए पकड़ा गया था. 

आरोपी ने बताई सच्चाई
सुराग मिलते ही पुलिस ने पड़ोसी लकेश्वर को हिरासत में लिया. उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, पहले तो उसने पुलिस को गुमराह किया. बाद में आरोपी ने मर्डर के सारी सच्चाई बता दी. उसने कबूल किया कि बेटे के साथ मिलकर उसने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी ने बताया कि बुधराम और उसके बीच छोटे-छोटे मामलों पर झगड़े और तनाव बने रहते थे. यही तनाव गहरी रंजिश में बदल गया. इसी रंजिश को लेकर उसने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची. 

पत्नी से अफेयर का था शक
रंजिश के अलावा लकेश्वर को अपनी पत्नी और बुधराम के बीच अफेयर का शक था. उसे शक था कि पत्नी और बुधराम के बीच अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से मर्डर की साजिश रची. आरोपी ने कबूल किया है कि वह लंबे वक्त से हत्या की साजिश रच रहा था. 9 सितंबर को उसे परिवार को मारने का मौका मिल गया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गिया, रॉड, गैंती और फावड़े जैसे हथियार बरामद किए हैं. 

यह भी पढ़ें-पति-पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शव बाड़ी में दबाए, घर से बदबू आने पर खुला राज

यह भी पढ़ें-पति-पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शव बाड़ी में दबाए, घर से बदबू आने पर खुला राज

raigarh murder case, raigarh news, Chhattisgarh crime

