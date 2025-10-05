Advertisement
रायगढ़ डबल मर्डर केस की सुलझी गुत्थी, इकलौते बेटे ने ही रची थी खूनी साजिश, वजह जानकर पुलिस भी हैरान

CG News: दशहरा की रात रायगढ़ में हुए डबल मर्डर केस की गुत्थी अब सुलझ गई है. यहाँ मृतक के अपने बेटे ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया था

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:32 PM IST
Raigarh Crime News: 2 अक्टूबर को रायगढ़ में हुए डबल मर्डर का 'चिट्ठा' पुलिस ने खोल दिया है. यहाँ पैसों के लिए अपने सगे इकलौते बेटे ने न सिर्फ अपने पिता की बेरहमी से हत्या की, बल्कि अपनी नानी को भी मौत के घाट उतार दिया. बेटे ने मुआवज़े में मिलने वाले पैसों के लिए पड़ोसी के साथ मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है.

क्या था पूरा मामला
दरअसल, दशहरा के अगले दिन ज़िले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के रायकेरा गाँव में एक ही घर से दो लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. शव आरोपी के पिता (60) और नानी सुखमेत सिदार (80) के थे. इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने शवों को तुरंत पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. पीएम रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों का गला दबाकर हत्या की गई थी. रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस का संदेह बेटे रविशंकर सिदार (26) की ओर गया.

ज़मीन के लिए दानव बना बेटा
पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि सारा विवाद ज़मीन और पैसों से जुड़ा हुआ है. एनटीपीसी द्वारा मृतक की ज़मीन को अधिग्रहित किया गया था, जिसके लिए विभाग ने मुआवज़ा भी जारी किया था. मुआवज़े की पहली किश्त मिल गई थी, हालांकि दूसरी किश्त बाकी थी. बेटा लगातार अपने पिता से मुआवज़े के पैसों के लिए विवाद करता था. उसे इस बात की जानकारी थी कि मुआवज़े का आधा पैसा उसकी नानी के नाम होने वाला है.

पड़ोसी के साथ रचा खौफनाक प्लान
मुआवज़े के पैसे हासिल करने के लिए उसने अपने पड़ोसी रामप्रसाद सिदार के साथ मिलकर मर्डर की प्लानिंग की. दशहरा की रात दोनों आरोपियों ने बुजुर्ग महिला और मृतक का गला दबाकर दोनों का मर्डर कर दिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी टालमटोल कर जवाब दे रहे थे, हालांकि पुलिस सख्ती के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया.

