रायगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना, मेला देखकर लौट रही नाबालिग से 3 युवकों ने किया दुष्कर्म

Raigarh News-रायगढ़ में मेला घुमकर घर लौट रही 17 साल की नाबालिग से 3 युवकों ने गैंगरेप किया. नाबालिग अपने दोस्त के साथ थी, जब दोस्त ने विरोध किया तो उसकी लात-घूंसों से पिटाई कर दी. इसके बाद आरोपियों ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 09, 2025, 05:46 PM IST
Minor Girl Raped in Raigarh-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में एक 17 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. नाबालिग अपने दोस्त के साथ पहाड़ लुड़ेग मेला देखकर रात में लौट रही थी, तभी चार युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया. आरोपियों ने नाबालिग के दोस्त को बुरी तरह पीटकर भगा दिया और लड़की को जबरन पाकुट डैम के पास खींच ले जाकर वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म के बाद पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए. 

विरोध करने पर की मारपीट 
जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे हुई. 17 वर्षीय पीड़िता अपने नाबालिग दोस्त के साथ मेला देखकर अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान तोलगे गांव निवासी चार युवक रमेश भोई, गुरुचरण प्रजा, संजय सिदार और सहयोगी विकास सिदार ने उन्हें घेर लिया. जब नाबालिग दोस्त ने आरोपियों का विरोध किया, तो चारों ने मिलकर उसे लात-घूंसे से जमकर पीटा. 

डैम किनारे ले जाकर किया गैंगरेप
इसके बाद रमेश भोई, गुरुचरण और संजय सिदार लड़की को जबरन पाकुट डैम के पास ले गए, जहां तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग निकले. पीड़िता किसी तरह अपने दोस्त के साथ घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई. इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर लैलूंगा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. 

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार
मामले की गंभारी को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी ने बताया कि पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की और उनकी पहचान कर 12 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपियों की उम्र 19 से 22 साल के बीच है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, मामले की जांच जारी है.

