रायगढ़ का गांव बगेना सोलर मॉडल विलेज, जिला समिति जल्द करेगी चयन, जानें PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में

Raigarh News: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रायगढ़ जिले का एक गांव 'सोलर मॉडल विलेज' बनने जा रहा है. इसके लिए 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों का चयन किया जाएगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:35 AM IST
PM Suryaghar Free Electricity Scheme: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसके अंतर्गत रायगढ़ जिले का एक गांव 'सोलर मॉडल विलेज' के रूप में विकसित किया जाएगा. यह गांव सौर ऊर्जा के प्रभावी उपयोग और सामुदायिक भागीदारी के लिए एक राष्ट्रीय आदर्श (मॉडल) के रूप में कार्य करेगा.मॉडल विलेज के चयन के लिए जिला स्तरीय चयन समिति जल्द ही कार्रवाई शुरू करेगी.

दरअसल,  PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रायगढ़ जिले में एक गांव को सोलर मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके चयन के लिए जिला स्तरीय समिति जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगी. चयन उन्हीं गांवों का होगा जिनकी जनसंख्या 5 हजार से अधिक है. कुल 10 गांवों को प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जो छह माह तक चलेगी. इस अवधि में गांवों का मूल्यांकन सौर संयंत्र स्थापना, जनजागरुकता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय नवाचार के आधार पर किया जाएगा.

5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों का होगा चयन
सिलेक्शन प्रोसेस में उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी आबादी 5,000 से ज़्यादा है. कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू में 10 गांवों को चुना जाएगा जिनके बीच छह महीने तक एक कॉम्पिटिटिव इवैल्यूएशन प्रोसेस चलाया जाएगा. मॉडल गांव का सिलेक्शन मुख्य रूप से चार खास मानदंडों पर आधारित होगा: सोलर प्लांट लगाना, लोगों में जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और नवाचार प्रत्यय. इस छह महीने की अवधि के दौरान, इन सभी मानदंडों के आधार पर गांवों के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य सिर्फ सोलर पावर प्लांट लगाना नहीं है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर ग्रीन एनर्जी क्रांति लाना है, जिससे दूसरे गांवों को भी प्रेरणा मिले.

जानें PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है, जिसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 से हुई थी. इस योजना का मकसद घरों को मुफ्त बिजली देने के लिए छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देना है.

