रायगढ़ में हिंसक झड़प, पुलिस पर किया पथराव, 3 वाहनों को फूंका, 15 दिन से धरने पर बैठे थे ग्रामीण

Raigarh Violence News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए, जब तमनार इलाके में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई. सीएचपी चौक पर जेपीएल की प्रस्तावित जनसुनवाई को रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले करीब 15 दिनों से धरने पर बैठे थे. जब पुलिस प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों का धरना हटवाने की कोशिश की तो, माहौल हिंसक हो गया. इस दौरान तनाव इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते ग्रामीण और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी की गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मची हुई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया. इस दौरान भड़की भीड़ ने पुलिस के ऊपर ही पथराव करना शुरू कर दिया. हालात इतने खराब हो गए कि आक्रोशित ग्रामीणों की तरफ से तीन वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया. वहीं आगजनी और पत्थरबाजी से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है. वहीं मौके पर लोगों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई.

महिला टीआई घायल

आगे मिली जानकारी के मुताबिक, इस हिंसक झड़प में एक महिला थाना प्रभारी भी घायल हो गईं. महिला थाना प्रभारी ने आरोप लगाया है कि बदतमीजी की और लात घूंसे भी बरसाए, जिससे के चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है. पहले उनके साथ मारपीट हुई है. इसके बाद कुछ महिलाओं ने उन्हें पानी पिलाया है. घायल थाना प्रभारी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारी पुलिस बल तैनात

वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है. हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि दोबारा हिंसा न भड़के. पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है. आगजनी में जले वाहनों और पथराव की जिम्मेदारी तय करने के लिए वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयान जुटाए जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट