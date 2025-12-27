Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3055459
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

रायगढ़ में हिंसक झड़प, पुलिस पर किया पथराव, 3 वाहनों को फूंका, 15 दिन से धरने पर बैठे थे ग्रामीण

Raigarh Violence News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस और ग्रामीणों के साथ हिंसक झड़प देखने को मिली है. इस दौरान ग्रामीणों ने तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया है. हालात इतने बेकाबू हो गए हैं, कि एक महिला थाना प्रभारी भी बुरी तरह घायल हो गईं है. 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 27, 2025, 05:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायगढ़ में हिंसक झड़प
रायगढ़ में हिंसक झड़प

Raigarh Violence News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए, जब तमनार इलाके में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई. सीएचपी चौक पर जेपीएल की प्रस्तावित जनसुनवाई को रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले करीब 15 दिनों से धरने पर बैठे थे. जब पुलिस प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों का धरना हटवाने की कोशिश की तो, माहौल हिंसक हो गया. इस दौरान तनाव इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते ग्रामीण और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी की गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मची हुई है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया. इस दौरान भड़की भीड़ ने पुलिस के ऊपर ही पथराव करना शुरू कर दिया. हालात इतने खराब हो गए कि आक्रोशित ग्रामीणों की तरफ से तीन वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया. वहीं आगजनी और पत्थरबाजी से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है. वहीं मौके पर लोगों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई.

महिला टीआई घायल 
आगे मिली जानकारी के मुताबिक, इस हिंसक झड़प में एक महिला थाना प्रभारी भी घायल हो गईं. महिला थाना प्रभारी ने आरोप लगाया है कि बदतमीजी की और लात घूंसे भी बरसाए, जिससे के चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है. पहले उनके साथ मारपीट हुई है. इसके बाद कुछ महिलाओं ने उन्हें पानी पिलाया है. घायल थाना प्रभारी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारी पुलिस बल तैनात
वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है. हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि दोबारा हिंसा न भड़के. पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है. आगजनी में जले वाहनों और पथराव की जिम्मेदारी तय करने के लिए वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयान जुटाए जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

raigarh news

Trending news

raigarh news
रायगढ़ में हिंसक झड़प, पुलिस पर किया पथराव, 15 दिन से धरने पर बैठे थे ग्रामीण
mp news
सिर्फ एक अक्षर 'अ' मिटाया और डकार गए 65 लाख, शब्दों की बाजीगरी से हुआ महाघोटाला
MP Congress
मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका! मीडिया प्रभारी ने अपने पद से दिया इस्तीफा
mp news
MP पुलिस की खुली गुंडागर्दी, जी NEWS रिपोर्टर को कवरेज करने से रोका, धक्का-मुक्की की
mp news
पुलिस की गिरफ्त से निकला आरोपी, टॉयलेट जाने का बनाया बहाना, कांच तोड़कर हुआ फरार
satna news
स्टेट जीएसटी टीम ने सतना में डाला डेरा, सर्राफा कारोबारी के ठिकानों पर छापा...
mandla news
MP में धान कस्टम मिलिंग का बड़ा घोटाला, घटिया चावल खपाने की साजिश नाकाम,कई मिलें सील
jawaharlal Nehru Agricultural University
नौकरी का सपना दिखाकर ज्यादती, इंटरव्यू के बहाने आरोपी ने बुलाया...
mp news
खेतों में रखे पाइपों में डेरा जमाए बैठी थी 'मौत', एक चूक से चली गई किसान की जान
mp news
मुर्गी मारने का पड़ोसी को हुआ शक, घर से निकाल लाया तलवार, महिला पर किया वार