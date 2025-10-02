Advertisement
रायपुर

अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले फोर्स को मिली बड़ी सफलता, 103 नक्सलियों ने किया सरेंडर

Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ में अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले सुरक्षाबलों को एक और बड़ी सफलता मिली है. बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिसमें कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:55 PM IST
Chhattisgarh News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उससे पहले फोर्स को बीजापुर जिले में बड़ी सफलता मिली है. बीजापुर में 1 करोड़ 06 लाख 30 हजार रुपए के इनामी 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जो नक्सल संगठनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. सरेंडर करने वालों में डीव्हीसीएम-01, पीपीसीएम-04, एसीएम-04, प्लाटून पार्टी सदस्य-01, शामिल है. ऐसे में अमित शाह के दौरे से पहले यह बड़ी सफलता मानी जा रही है. क्योंकि बीजापुर जिले सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं, ऐसे में यहां नक्सलियों का सरेंडर करना अहम बात है. 

नक्सली छोड़ रहे हथियार 

समर्पण करने वालों में आरपीसी सदस्यों की संख्या अधिक है. वहीं वर्तमान समय में संगठन के शीर्ष नेतृत्वकर्ता माओवादी संगठन छोड़कर समर्पण करने और मुठभेड़ में शीर्ष नेताओं के लगातार मारे जाने से मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. ऐसे में माना जा रहा है कि यह फोर्स के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि बड़े नेताओं के मारे जाने और अंदरूनी असंतोष के चलते संगठन तेजी से कमजोर हो रहा है, ऐसे में बड़ी संख्या में नक्सली अब मुख्यधारा में लौट रहे हैं और हिंसा छोड़ रहे हैं, यही वजह है कि बीजापुर में बड़ी संख्या में नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर चुके हैं, जिससे नक्सली संगठन बहुत हद तक कमजोर पड़ चुका है. आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता और सामाजिक पुनर्वास प्रदान किया जाएगा. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा दशहरा, 200 साल से चली आ रही परंपरा;जानें क्या है इसकी खासियत

421 माओवादी गिरफ्तार 

इस साल बीजापुर जिले में 421 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 410 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि जिले में अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 137 माओवादी मारे गए हैं, जिससे समझा जा सकता है कि बीजापुर जिले में कितनी तेजी से फोर्स नक्सलियों को खदेड़ने में जुटी है. बीजापुर जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगी है, ऐसे में फोर्स ने यहां सबसे ज्यादा मजबूती बढ़ाई है. जिससे बीजापुर जिले में फोर्स की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है. 

अमित शाह आ रहे हैं बस्तर 

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जगदलपुर में उनके दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, अमित शाह यहां नक्सल ऑपरेशनों में शामिल सुरक्षाबलों के जवानों से मुलाकात करेंगे, जबकि वह सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मुलाकात भी कर सकते हैं, शाह के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां तेजी से हो रही है. 

बीजापुर से अनूप अवस्थी की रिपोर्ट 

ये भी देखेंः सालों पुराना नक्सली स्मारक जवानों ने किया ध्वस्त, Video में देखिए पूरा नजारा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

 

