स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, बस्तर रेंज भेजे गए 11 DSP

DSP level officers Transferred In Chhattisgarh: स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है. 11 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है. गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. इन सभी अधिकारियों को अब बस्तर रेंज भेज दिया गया है. तबादला किए गए अधिकारियों में योगेश कुमार साहू को कांकेर, जितेंद्र कुमार खुंटे को दंतेवाड़ा, मनोज कुमार तिर्की और सिद्धार्थ बघेल को बीजापुर भेजा गया है. इसके अलावा और किन अधिकारियों का तबादला किया गया है? जानिए नाम.

डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला

दरअसल, गुरुवार को गृह विभाग ने डीएसपी स्तर के 11 अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है. इन अधिकारियों को बस्तर रेंज के विभिन्न जिलों- बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, गरियाबंद और नारायणपुर में नई ज़िम्मेदारी दी गई है. इन अधिकारियों में योगेश कुमार साहू, मनोज कुमार तिर्की, मनीष कुमार कुंवर, सिद्धार्थ बघेल, हरीश पाटिल, मिलिंद पांडे आदि शामिल हैं.

बस्तर रेंज भेजे गए 11 DSP

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक योगेश कुमार साहू डीएसपी डायल 112 को कांकेर भेजा गया है. जितेंद्र कुमार खुंटे डीएसपी जांजगीर-चांपा से दंतेवाड़ा, मनोज कुमार तिर्की एसडीओपी बेमेतरा से बीजापुर, मनीष कुमार कुंवर एसडीओपी सक्ती से सुकमा, सिद्धार्थ बघेल डीएसपी क्राइम बिलासपुर से बीजापुर, लितेश सिंह डीएसपी कोंडागांव से गरियाबंद, हरीश कुमार पाटिल सीएसपी छावनी दुर्ग से बीजापुर, मिलिंद पांडे एसडीओपी बागबाहरा महासमुंद से बीजापुर, जितेंद्र कुमार कुंभकार डीएसपी डीएसबी दंतेवाड़ा से दंतेवाड़ा, सौरभ उइके एसडीओपी सूरजपुर से सुकमा और अजय कुमार सिंह डीएसपी नारायणपुर से नारायणपुर भेजे गए हैं. बता दें कि सभी को बस्तर रेंज भेजा गया है.

रिपोर्ट-राजेश निषाद

