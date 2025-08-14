स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, बस्तर रेंज भेजे गए 11 DSP
स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, बस्तर रेंज भेजे गए 11 DSP

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ में डीएसपी स्तर के 11 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं. इन सभी अधिकारियों को बस्तर रेंज भेजा गया है.

Aug 14, 2025
स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, बस्तर रेंज भेजे गए 11 DSP

DSP level officers Transferred In Chhattisgarh: स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है. 11 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है. गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. इन सभी अधिकारियों को अब बस्तर रेंज भेज दिया गया है. तबादला किए गए अधिकारियों में योगेश कुमार साहू को कांकेर, जितेंद्र कुमार खुंटे को दंतेवाड़ा, मनोज कुमार तिर्की और सिद्धार्थ बघेल को बीजापुर भेजा गया है.  इसके अलावा और किन अधिकारियों का तबादला किया गया है? जानिए नाम.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री मेडल से किया जाएगा सम्मानित, जानिए इन जांबाज अफसरों के नाम

 

डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला
दरअसल, गुरुवार को गृह विभाग ने डीएसपी स्तर के 11 अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है. इन अधिकारियों को बस्तर रेंज के विभिन्न जिलों- बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, गरियाबंद और नारायणपुर में नई ज़िम्मेदारी दी गई है. इन अधिकारियों में योगेश कुमार साहू, मनोज कुमार तिर्की, मनीष कुमार कुंवर, सिद्धार्थ बघेल, हरीश पाटिल, मिलिंद पांडे आदि शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: महिला यात्रियों की वो वाली टेंशन ख़त्म! रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगी सैनेटरी नैपकिन मशीन

 

बस्तर रेंज भेजे गए 11 DSP 
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक योगेश कुमार साहू डीएसपी डायल 112 को कांकेर भेजा गया है. जितेंद्र कुमार खुंटे डीएसपी जांजगीर-चांपा से दंतेवाड़ा, मनोज कुमार तिर्की एसडीओपी बेमेतरा से बीजापुर, मनीष कुमार कुंवर एसडीओपी सक्ती से सुकमा, सिद्धार्थ बघेल डीएसपी क्राइम बिलासपुर से बीजापुर, लितेश सिंह डीएसपी कोंडागांव से गरियाबंद, हरीश कुमार पाटिल सीएसपी छावनी दुर्ग से बीजापुर, मिलिंद पांडे एसडीओपी बागबाहरा महासमुंद से बीजापुर, जितेंद्र कुमार कुंभकार डीएसपी डीएसबी दंतेवाड़ा से दंतेवाड़ा, सौरभ उइके एसडीओपी सूरजपुर से सुकमा और अजय कुमार सिंह डीएसपी नारायणपुर से नारायणपुर भेजे गए हैं. बता दें कि सभी को बस्तर रेंज भेजा गया है.

रिपोर्ट-राजेश निषाद

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

chhattisgarh news

