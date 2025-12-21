Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रेल यात्री ध्यान दें...रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 ट्रेन रद्द, सफर करने से पहले देखें नाम

Indian railway News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे(SECR) ने डोंगरगढ़ लाइन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नॉन-इंटर लॉकिंग काम के कारण 21 ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है. इसमें रायपुर डिवीजन की 11 ट्रेनें और नागपुर डिवीजन की 10 ट्रेनें शामिल हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:52 AM IST
रेल यात्री ध्यान दें...रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 ट्रेन रद्द, सफर करने से पहले देखें नाम

Chhattisgarh News: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रेल नेटवर्क ने घोषणा की है कि रेल नेटवर्क को मॉडर्न बनाने और मज़बूत करने के मकसद से डोंगरगढ़ लाइन पर चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम के कारण कुल 21 ट्रेनें रद्द रहेंगी. रेलवे प्रशासन के अनुसार यह काम दो चरणों में पूरा किया जाएगा. यह फैसला रेल नेटवर्क को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया है.

रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 ट्रेन रद्द
दरअसल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने डोंगरगढ़ लाइन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम के कारण 21 ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है. इनमें रायपुर डिवीजन की 11 और नागपुर डिवीजन की 10 ट्रेनें शामिल हैं. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 23 से 26 दिसंबर तक प्री-नॉन-इंटर लॉकिंग का काम किया जाएगा, जिसके बाद 27 दिसंबर को नॉन-इंटर लॉकिंग का काम होगा. इस दौरान दुर्ग, गोंदिया, रायपुर, इटवारी और बालाघाट रूट की कई ट्रेनें प्रभावित होंगी. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि असुविधा से बचने के लिए यात्रा करने से पहले ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें.

ये ट्रेनें की गई कैंसिल
कैंसिल की गई ट्रेनों में मुख्य रूप से रायपुर डिवीजन की 11 ट्रेनें और नागपुर डिवीजन की 10 ट्रेनें शामिल हैं. रायपुर और दुर्ग से चलने वाली कई महत्वपूर्ण MEMU ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. इनमें ट्रेन नंबर 68709, 68721, 68729 (रायपुर-डोंगरगढ़) और 68710, 68711, 68730 (डोंगरगढ़-रायपुर) शामिल हैं. इसके अलावा MEMU ट्रेन 68741 दुर्ग-गोंदिया और 68742 गोंदिया-दुर्ग भी तय तारीखों पर कैंसिल रहेंगी. साथ ही नागपुर डिवीजन के तहत गोंदिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और बालाघाट के बीच चलने वाली कई लोकल MEMU ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई हैं. इनमें 68743, 68744, 68713, 68714, 68715 और 68716 जैसी ट्रेनें शामिल हैं. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें.

