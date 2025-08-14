छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री मेडल से किया जाएगा सम्मानित, जानिए इन जांबाज अफसरों के नाम

Gallantry Medal on Independence Day: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक (Gallantry Medal) से सम्मानित किया जाएगा. पुरस्कार पाने वालों में आईपीएस सुनील शर्मा समेत कई बहादुर अधिकारी शामिल हैं. इन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा. वीरता पुरस्कार पाने वाले पुलिसकर्मियों की सूची जारी कर दी गई है. यह सम्मान न केवल व्यक्तिगत पुलिसकर्मियों की बहादुरी का प्रतीक है बल्कि पूरे पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता और समर्पण को भी दर्शाता है, जिसने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है.

छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री मेडल से किया जाएगा सम्मानित

दरअसल, कल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस पर किया पदकों का ऐलान कर दिया है. जिसमें छत्तीसगढ़ के कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा. इस सम्मानित लिस्ट में आईपीएस सुनील शर्मा का नाम बेहद खास है. आईपीएस सुनील शर्मा को नक्सल प्रभावित इलाकों में सफल ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा और किन-किन लोगों के नाम शामिल हैं, देखिए...

देखिए नाम-

इस लिस्ट में आईपीएस सुनील शर्मा को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. वहीं जेल डीजी हिमांशु गुप्ता को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, आईपीएस प्रशांत ठाकुर, ध्रुव गुप्ता, श्वेता राजमणि, रवि कुमार कुर्रे, निरीक्षक कौशल्या भट्ट, कमलेश कुमार मिश्रा, रोहित कुमार झा, प्लाटून कमांडर दलसिंह नामदेव, कंपनी कमांडर दिलीप कुमार सिन्हा और एएसआई सुशील कुमार वर्मा को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा.

इसके अलावा मेरिटोरियस अवार्ड पाने वाले अधिकारियों में आईपीएस और आईजी ध्रुव गुप्ता, आईपीएस प्रशांत कुमार ठाकुर,श्वेता राजमणि कमांडेंट,एसपी रवि कुमार कुरें, इंस्पेक्टर कौशल्या भट्ट, रोहित कुमार झा,कमलेश कुमार मिश्रा,प्लाटून कमांडर डालसिंह नामदेव,कंपनी कमांडर दिलीप कुमार सिन्हा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार बरुआ

रिपोर्ट- राजेश निषाद

