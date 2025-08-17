रायपुर में 15 साल की नाबालिग बनी मां, रेप की हुई पुष्टि, 61 वर्षीय बुजुर्ग पर लगा आरोप

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. 15 साल की नाबालिग लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद पीड़िता के परिवार को उसके साथ हुए रेप की जानकारी हुई. ज़िला अस्पताल ने पुलिस को डिलीवरी की सूचना दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई. पुलिस ने 61 वर्षीय आरोपी बुज़ुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है, जो रायपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी है. आरोपी के ख़िलाफ़ पुरानी बस्ती थाने में बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

61 वर्षीय बुजुर्ग पर लगा आरोप

दरअसल, रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल में 15 साल की नाबालिग लड़की ने बच्ची को जन्म दिया. इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया. जिला अस्पताल ने नाबालिग के प्रसव की सूचना पुलिस को दी थी. बड़ी बात यह है कि बच्ची के जन्म के बाद पीड़िता के परिवार को पता चला कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है. पुलिस ने इस मामले में 61 वर्षीय कृष्णा हरपाल को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी रायपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी है. पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है.

रायपुर से दूसरी बड़ी खबर

उधर, रायपुर के चंगोराभाठा इलाके में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 13 अगस्त को कुछ युवक देर रात सोमनाथ को उसके घर से बुलाकर ले गए थे. पूरी घटना मृतक की छोटी बहन ने देखी थी, कुछ युवक उसके भाई को उसके घर से बुलाकर पास की गली में ले गए और पहले जमीन पर पटक-पटक कर उसकी पिटाई की और कुछ युवक उसके पैर पर धारदार हथियार से वार कर रहे थे. घायल युवक को चाकू मारने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. फिर पुलिस ने उसे एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. घटना के सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि हो रही है. इसके बाद इन सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

रिपोर्ट- राजेश निषाद

