अगले महीने से बिजली बिल हो जाएगा कम! मिलने वाली है बड़ी छूट, जानें हर महीने होगी कितनी बचत

CG News: कोयले पर से हटाए गए कंपनसेशन सेस से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि क्षतिपूर्ति उपकर हटाए जाने से उन्हें कोयला प्रति टन कम कीमतों पर मिलेगा, जिससे उत्पाद लागत में कमी आएगी और जनता के बिजली दरों में भी 11-18 पैसे की कमी देखी जा सकती है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 25, 2025, 02:15 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Reduce Electricity Bill: 22 सितंबर से देशभर में GST 2.0 लागू होने से विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव देखा जा रहा है. 5%-18% तय जीएसटी से आम जनता की जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां मूलभूत सामान सस्ते हुए हैं, वहीं कोयले पर लगने वाली जीएसटी को 5% से 18% कर दिया गया है. तो क्या कोयले पर अतिरिक्त जीएसटी लागू होने पर बिजली बिल ज्यादा आएगा? नहीं, कोयले से हटाए गए कंपनसेशन सेस यानी क्षतिपूर्ति उपकर से बिजली बिलों में 11-18 पैसे प्रति यूनिट की कमी देखी जाएगी, जैसा कि रायपुर की जनता को लाभ मिल रहा है.

छत्तीसगढ़ की जनता को मिली बिजली बिल में राहत
छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से 'बिजली बिल हाफ योजना' को लेकर सियासी बाजार गर्म था. 'बिल हाफ योजना' को खत्म किए जाने को लेकर जनता में नाराजगी भी साफ झलक रही थी. हालांकि, GST 2.0 सुधार (रिफॉर्म) के बाद से छत्तीसगढ़ की जनता का बिजली बिल एक बार फिर से कम होने वाला है. अब से बिजली दरों पर 11 पैसे प्रति यूनिट की कमी आएगी.

कोयले पर बढ़ी जीएसटी, फिर बिल कैसे कम
दरअसल, छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि कोयले पर लगने वाले कंपनसेशन सेस यानी क्षतिपूर्ति उपकर को 400 रुपये प्रति टन समाप्त किया गया है, और कोयले पर जीएसटी 18% कर दी गई है. ऐसे में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को कोयला 152.36 रुपये प्रति टन कम कीमत पर प्राप्त होगा, जिससे उत्पादन लागत में 11 पैसे प्रति यूनिट की कमी की आशंका है. ऐसे में उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिलेगी.

क्या होता है कंपनसेशन सेस
जीएसटी कंपनसेशन सेस एक तरह का अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) टैक्स होता है जो कुछ लक्जरी और अहितकर सामानों पर लगाया जाता है. इस टैक्स के पैसों से उन राज्यों का उद्धार (क्षतिपूर्ति) किया जाता है जिनका जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में नुकसान आया था.

;