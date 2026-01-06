Advertisement
ट्रेन के लंबे सफर से मिलेगी छुट्टी...फ्लाइट से रायपुर-मुंबई-जयपुर का सफर होगा सुपरफास्ट, जानिए कब से शुरू होंगी उड़ानें

Raipur News: लगभग 10 साल बाद रायपुर-जयपुर फ्लाइट को लेकर अच्छी खबर आई है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रायपुर-मुंबई-जयपुर रूट पर 180 सीटों वाला विमान चलाने का प्रपोज़ल तैयार किया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:33 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से राजस्थान के "पिंक सिटी" जयपुर जाने वाले यात्रियों का एक दशक लंबा इंतज़ार आखिरकार खत्म होने वाला है. पिछले 10 सालों से रायपुर और जयपुर के बीच कोई सीधी हवाई कनेक्टिविटी नहीं थी, जिसे ठीक करने की मांग यात्री लगातार कर रहे थे. अब एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस रूट का सर्वे पूरा कर लिया है और हवाई सेवा फिर से शुरू करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार किया है. नई योजना के अनुसार फ्लाइट रायपुर-मुंबई-जयपुर रूट पर चलेगी.

करीब 10 साल बाद रायपुर–जयपुर फ्लाइट सर्वे पूरा
दरअसल, रायपुर और जयपुर के बीच करीब 10 साल के लंबे गैप के बाद एयर सर्विस फिर से शुरू होने वाली है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस रूट के लिए अपना सर्वे पूरा कर लिया है और नई फ्लाइट के लिए एक प्रपोज़ल तैयार किया है. यह फ्लाइट 180 सीटों वाले एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके रायपुर-मुंबई-जयपुर रूट पर चलेगी. यह फैसला यात्रियों की लगातार मांग को देखते हुए लिया गया है. उम्मीद है कि यह फ्लाइट अगले महीने से शुरू हो जाएगी.

रायपुर-मुंबई-जयपुर रूट के लिए प्रस्ताव तैयार
इस रूट के लिए 180 सीटों वाला एक मॉडर्न विमान चुना गया है, जो मुंबई होते हुए जयपुर जाएगा. यह रूट यात्रियों को राजस्थान और मुंबई दोनों के लिए यात्रा का एक और ऑप्शन देगा. एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इस एयर सर्विस के शुरू होने से न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक संबंध भी मज़बूत होंगे.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, रायपुर से दुर्ग के बीच चलाने की तैयारी, DPR का फंड मंजूर

 

जानिए कब से शुरू होंगी उड़ानें
यह सर्विस खासकर छत्तीसगढ़ में रहने वाले बिजनेसमैन और राजस्थानी मूल के परिवारों के लिए फायदेमंद होगी. एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को फाइनल किया जा रहा है और संभावना है कि यह एयर सर्विस अगले महीने से शुरू हो जाएगी. रायपुर एयरपोर्ट मैनेजमेंट भी इस नई फ्लाइट का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है. यह पहल प्रदेश के हवाई यातायात के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

raipur newschhattisgarh news

