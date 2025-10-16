Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

खत्म होता लाल आतंक: 20 महीने में 1876 नक्सलियों का सरेंडर, रूपेश-रनिता भी छोड़ेंगे हथियार ?

Chhattisgarh Naxalites Surrendered: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर जारी है. बताया जा रहा है कि गुरुवार को भी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर सकते हैं, इससे पहले बुधवार को भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:32 AM IST
नक्सलियों का सरेंडर जारी...
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अब आखिरी दौर में है, एक बाद एक बड़े कमांडरों के ढेर होने के बाद अब नक्सलियों ने हथियार डालना शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में सरेंडर करने वाले हैं. खास बात यह है कि सीनियर माओवादी रुपेश और रनिता भी सरेंडर कर सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के साथ बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है, जहां कभी भी नक्सली सरेंडर कर सकते हैं. 

बड़े कमांडर कर रहे सरेंडर 

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के बड़े कमांडरों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है.चर्चा है कि बड़े कमांडर रुपेश और रनिता भी सरेंडर कर सकते हैं, बताया जा रहा है कि उनकी छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों से बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है. अगर ऐसा होता है तो यह नक्सल संगठनों के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि यह दोनों माओवादी बडे़ नेता माने जाते हैं. इससे पहले माओवादी रणनीतिकार मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ​​सोनू या भूपति ने हथियार डाल दिए हैं. उसने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में समर्पण कर दिया था, जबकि सुकमा और कांकेर जिले में भी नक्सलियों ने कल छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया था. 

बिखर रहा नक्सलवाद 

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बिखरना शुरू हो गया है. कांकेर जिले में जिन 100 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उनमें टॉप कमांडर राजू सलाम, कमांडर प्रसाद और मीना ने भी हथियार डाले हैं, जो नक्सल संगठनों के लिए सबसे ज्यादा आगे रहते थे. राजू सलाम डिवीजनल कमेटी मेंबर था और वह 5 नंबर का कमांडर था, जो कई बड़ी घटनाओं में भी शामिल रहा है, बताया जाता है कि पिछले 20 सालों के दौरान जो बड़ी नक्सली घटनाएं हुई थी, उसमें कही न कही राजू सलाम का हाथ था. इसी तरह कमांडर प्रसाद और मीना भी नक्सल संगठनों में बड़े नाम थे, जो नक्सल संगठन के लिए कई चीजें उपलब्ध कराते थे. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ के ये दो शहर साइबर क्राइम में सबसे आगे, हर 20 मिनट में एक ठगी दर्ज

20 महीने में 1876 का सरेंडर 

बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने नक्सलियों के सरेंडर को लेकर बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 20 महीने में अब तक 1876 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं और सभी पुनर्वास नीति का लाभ उठाते हुए मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. जबकि आने वाले दिनों में भी और नक्सलियों का सरेंडर हो सकता है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि माओवादी अब मुख्यधारा में लौट रहे हैं. 

2026 तक नक्सलवाद खात्में का प्लान 

दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद खात्में को लेकर डेडलाइन जारी की थी, जहां मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद से ही नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों और पुलिस का अभियान तेज हो गया था. इसके अलावा सरकारों की तरफ से भी नक्सलियों के लिए पुर्नवास में लौटने के लिए कई नीतियां चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा अब मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि सरकारी नीतियों से प्रभावित होकर भी बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डाल रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः CG में नक्सलियों को बड़ा झटका, हार्डकोर कमांडर भूपति ने डाले हथियार, 60 का सरेंडर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

