छत्तीसगढ़ के यात्रियों को खुशखबरी, नवरात्रि पर चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें, वेटिंग 300 तक पहुंची
रायपुर

छत्तीसगढ़ के यात्रियों को खुशखबरी, नवरात्रि पर चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें, वेटिंग 300 तक पहुंची

Chattisgarh Special Trains: छत्तीसगढ़ में नवरात्रि पर दो स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान रेलवे की तरफ से किया गया है, हालांकि अभी से रेलवे में वेटिंग लिस्ट तेजी से बढ़ने लगी है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:34 PM IST
छत्तीसगढ़ में चलेगी दो स्पेशल ट्रेनें
छत्तीसगढ़ में चलेगी दो स्पेशल ट्रेनें

Chattisgarh News: छत्तीसगढ़ में रेलवे ने नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए दो स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है. यह दोनों ट्रेनें बिलासपुर जोन से चलेगी, जिससे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ महाराष्ट्र और ओडिशा के यात्रियों को भी राहत मिलेगी. हालांकि भले ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी से ही ट्रेनों में वेटिंग टिकटों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. बता दें कि रेलवे ने सुभाषचंद्र बोस स्टेशन (इतवारी) से शालीमार स्टेशन के बीच स्पेशल ट्रेन के संचालन का ऐलान किया है. यह एक व्यस्तम रूट होता है, जिससे यात्रियों को इन ट्रेनों से बड़ी राहत मिल सकती है. 

कब से कब तक चलेगी स्पेशल ट्रेनें 

छत्तीसगढ़ में दो स्पेशल ट्रेनें 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच संचालित होगी. जिसमें गाड़ी संख्या 08865 नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन से शुरू होगी. यह ट्रेन शाम को 5 बजकर 10 मिनट पर रवाना होगी जो अगले दिन रात को 10 बजकर 25 मिनट पर रायपुर पहुंचेगी, यह ट्रेन भाटापारा, बिलासपुर होते अगले दिन 2 बजे शालीमार स्टेशन पहुंच जाएगी. जिससे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के यात्रियों को फायदा होगा. इसी तरह दूसरी गाड़ी जिसकी संख्या 08866 रहेगी, यह ट्रेन 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चलेगी. यह ट्रेन शालीमार स्टेशन से दोपहर 3 बजकर 35 मिनट पर चलेगी और अगले दिन सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर रायपुर पहुंचेगी. 

ये भी पढ़ेंः रेलवे का काम बना मुसीबत,27 अगस्त तक कैंसिल रहेंगी छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 24 ट्रेन

बता दें कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले कई ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं, जिसमें कई ट्रेनें 27 अगस्त तक कैंसिल की गई हैं. जबकि कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं. ट्रेनें कैंसिल होने से झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की तरफ जाने वाले यात्रियों की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं. लेकिन नवरात्रि शुरू होने से पहले ही दो स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान रेलवे ने किया है जो कुछ राहत देने वाला है. 

तेजी से बढ़ रही वेटिंग 

रेलवे भले ही स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर रहा है, लेकिन पहले कैंसिल हुई ट्रेनों की वजह से वेटिंग लिस्ट तेजी से बढ़ रही है. क्योंकि नवरात्रि और दशहरा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों ने अभी से कंफर्म टिकट लेना शुरू कर दिया है. जिससे यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी की स्थिति बनने लगी है. आलम यह है कि वेटिंग टिकटों की संख्या 300 तक पहुंच गई हैं. ऐसे में यात्रियों की तरफ से अब और ट्रेनों की डिमांड देखी जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में फूल स्पीड में बारिश, रायपुर-बिलासपुर समेत इन जिलों में झमाझम बरसात

;