Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2965445
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक दिन, पहली बार 210 नक्सलियों का सरेंडर, नक्सलमुक्त होता बस्तर

210 Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि पहली बार 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, सीएम विष्णुदेव साय ने इसे बड़ी सफलता बताया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 17, 2025, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का ऐतिहासिक सरेंडर
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का ऐतिहासिक सरेंडर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में एक साथ 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें रुपेश कई बड़े कमांडरों ने भी हथियार डाल दिए हैं, सीएम विष्णुदेव साय ने भी इसे ऐतिहासिक बताया है. जंगलों से निकलकर सभी नक्सलियों ने जिला मुख्यालय जगदलपुर में हथियार सौंपे और सरेंडर कर दिया. इनमें बस्तर रीजन से आने वाले 140 नक्सली जबकि कांकेर के 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नक्सलियों के सरेंडर की जानकारी दी है. जगदलपुर पुलिस लाइन में सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को भारतीय संविधान की किताब और एक गुलाब भेंट किया गया

153 हथियार सौंपे

सरेंडर के दौरान सभी नक्सली अपने साथ AK-47, INSAS, SLR और 303 राइफल जैसे आधुनिक हथियार लेकर पहुंचे थे, बड़ी संख्या में नक्सली और उनके शीर्ष नेता इंद्रावती नदी के पार के इलाके में एकजुट हुए और वहां से उन्हें नाव के जरिए बीजापुर पुलिस के हवाले किया गया. हालांकि सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM) सतीश उर्फ टी. वासुदेव राव उर्फ रूपेश को सुरक्षा कारणों से अन्य नक्सलियों से अलग गाड़ी में कार्यक्रम स्थल तक लाया गया. रूपेश माड़ डिवीजन में लंबे समय से सक्रिय था और उस पर सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. वहीं, बाकी नक्सलियों पर 5 लाख से 25 लाख रुपये तक के इनाम थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने इस मौके पर कहा कि जो युवा अब तक भ्रम में रहकर नक्सल आंदोलन से जुड़े थे, वे सोचते थे कि वे बस्तर की जनता के लिए लड़ रहे हैं. लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे वास्तव में जनता की मदद नहीं, बल्कि उसे नुकसान पहुंचा रहे थे. उन्होंने कहा कि बस्तर का विकास सालों तक नक्सल हिंसा की वजह से रुक गया था, लेकिन अब सभी के सहयोग से यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ेगा. 

ये भी पढ़ेंः 20 महीने में 1876 नक्सलियों का सरेंडर, रूपेश-रनिता भी छोड़ेंगे हथियार ?

बस्तर के लिए ऐतिहासिक दिन: सीएम विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा 'आज का दिन बस्तर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, भटके लोग आज गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास कर विकास की मुख्यधारा में जुड़े है. अपने शस्त्र समाज के प्रमुखों को सौंप नया जीवन शुरू कर रहे है, उन सभी से हम मिलकर आए है. नक्सलवाद की वजह से मारने वाले और मरने वाले भी अपने होते थे. इस बात का बड़ा दुख होता था. हमारी सरकार ने एक अच्छी पुनर्वास नीति बनाई. भटके भाइयो से आव्हान किए थे, इस पर विचार करते भटके हुए भाई, आत्मसमर्पण कर रहे है, जो मुख्य धारा से जुड़ रहें उन्हें अर्थिक मजबूत करने का काम कर रहे.

वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में आज का दिन परिवर्तन का दिन है, लाल आतंक की समस्या, खून खराबे से बस्तर से गांव गांव तक परेशानी थी, बस्तर की जनता परेशान थी. उन बातों को ध्यान में रखकर माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग आज पुनर्वास करने का निर्णय लिया. नए जीवन के लिए आगे बढ़े पुनर्वास के माध्यम से. संगठन की ही चिंता थी. हम सरकार से भी बड़ा कोई है तो समाज होता है, इसलिए समाज के समक्ष आज पुनर्वास करेंगे.

ये भी पढ़ेंः 20 महीने में 1876 नक्सलियों का सरेंडर, रूपेश-रनिता ने भी छोड़ दिए हथियार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

210 naxalites surrenderchhattisgarh newsNaxalites surrender

Trending news

baba mahakaleshawar
महाकालेश्वर में भस्म आरती के साथ होगी विशेष प्रस्तुति, भक्तों को दिखेगा अद्भुत नजारा
bhind news
पुराने पैसों की लेन-देन के चलते चंबल में खूब हुई मारकुटाई, लाठियां भी बरसाईं
guna news
तंत्र-मंत्र के शक में अधेड़ की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या, पुलिस ने पकड़े 3 हत्यारे
mp news
कोल्ड्रिफ कफ सिरफ लिखने वाले डॉक्टर पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, जेल में मनेगी दिवाली
MP High court
पैर धुलाई कांड में हाईकोर्ट के आदेश पर 5 आरोपियों पर लगी एनएसए, आज फिर होगी सुनवाई
Naxalites surrender in bijapur
अब बस्तर में नक्सलवाद का अंत! सीएम के सामने रूपेश समेत 200 नक्सली करेंगे सरेंडर
cg govt employees
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी! साय सरकार ने दिवाली पर दी खुशखबरी
chhattisgarh news
गांव में पादरी और धर्मांतरित लोगों के एंट्री पर प्रतिबंध, बोर्ड लगाकर की घोषणा
mp news
लात-घूंसों से पिटाई... मुंह पर किया पेशाब! MP में फिर हुआ अमानवीय कृत्य, केस दर्ज
mp news
महाकाल मंदिर में डोरेमॉन का तांडव! VIP पास खरीदकर गर्भगृह में घुसा कार्टून कैरेक्टर