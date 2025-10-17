छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक दिन, पहली बार 210 नक्सलियों का सरेंडर, नक्सलमुक्त होता बस्तर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में एक साथ 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें रुपेश कई बड़े कमांडरों ने भी हथियार डाल दिए हैं, सीएम विष्णुदेव साय ने भी इसे ऐतिहासिक बताया है. जंगलों से निकलकर सभी नक्सलियों ने जिला मुख्यालय जगदलपुर में हथियार सौंपे और सरेंडर कर दिया. इनमें बस्तर रीजन से आने वाले 140 नक्सली जबकि कांकेर के 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नक्सलियों के सरेंडर की जानकारी दी है. जगदलपुर पुलिस लाइन में सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को भारतीय संविधान की किताब और एक गुलाब भेंट किया गया

153 हथियार सौंपे

सरेंडर के दौरान सभी नक्सली अपने साथ AK-47, INSAS, SLR और 303 राइफल जैसे आधुनिक हथियार लेकर पहुंचे थे, बड़ी संख्या में नक्सली और उनके शीर्ष नेता इंद्रावती नदी के पार के इलाके में एकजुट हुए और वहां से उन्हें नाव के जरिए बीजापुर पुलिस के हवाले किया गया. हालांकि सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM) सतीश उर्फ टी. वासुदेव राव उर्फ रूपेश को सुरक्षा कारणों से अन्य नक्सलियों से अलग गाड़ी में कार्यक्रम स्थल तक लाया गया. रूपेश माड़ डिवीजन में लंबे समय से सक्रिय था और उस पर सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. वहीं, बाकी नक्सलियों पर 5 लाख से 25 लाख रुपये तक के इनाम थे.

छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने इस मौके पर कहा कि जो युवा अब तक भ्रम में रहकर नक्सल आंदोलन से जुड़े थे, वे सोचते थे कि वे बस्तर की जनता के लिए लड़ रहे हैं. लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे वास्तव में जनता की मदद नहीं, बल्कि उसे नुकसान पहुंचा रहे थे. उन्होंने कहा कि बस्तर का विकास सालों तक नक्सल हिंसा की वजह से रुक गया था, लेकिन अब सभी के सहयोग से यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ेगा.

बस्तर के लिए ऐतिहासिक दिन: सीएम विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा 'आज का दिन बस्तर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, भटके लोग आज गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास कर विकास की मुख्यधारा में जुड़े है. अपने शस्त्र समाज के प्रमुखों को सौंप नया जीवन शुरू कर रहे है, उन सभी से हम मिलकर आए है. नक्सलवाद की वजह से मारने वाले और मरने वाले भी अपने होते थे. इस बात का बड़ा दुख होता था. हमारी सरकार ने एक अच्छी पुनर्वास नीति बनाई. भटके भाइयो से आव्हान किए थे, इस पर विचार करते भटके हुए भाई, आत्मसमर्पण कर रहे है, जो मुख्य धारा से जुड़ रहें उन्हें अर्थिक मजबूत करने का काम कर रहे.

वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में आज का दिन परिवर्तन का दिन है, लाल आतंक की समस्या, खून खराबे से बस्तर से गांव गांव तक परेशानी थी, बस्तर की जनता परेशान थी. उन बातों को ध्यान में रखकर माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग आज पुनर्वास करने का निर्णय लिया. नए जीवन के लिए आगे बढ़े पुनर्वास के माध्यम से. संगठन की ही चिंता थी. हम सरकार से भी बड़ा कोई है तो समाज होता है, इसलिए समाज के समक्ष आज पुनर्वास करेंगे.

