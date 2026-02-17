Advertisement
छत्तीसगढ़ में डेडलाइन से पहले टूट रहा नक्सल संगठन, सुकमा में 22 नक्सलियों का सरेंडर

Naxalites Surrender in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर करने का सिलसिला जारी है. सुकमा जिले में एक बार फिर 22 नक्सलियों पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:40 PM IST
छत्तीसगढ़ के सुकमा में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर
छत्तीसगढ़ के सुकमा में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है. मंगलवार को सुकमा जिले में 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. सभी ने मुख्यधारा में वापस लौटने का फैसला किया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन नीति और पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रेरणा लेते हुए सरेंडर किया है, सभी ने पुलिस को अपने हथियार सौंप दिए और सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही है. सुकमा जिले में डेडलाइन से पहले नक्सलियों का यह सरेंडर अहम माना जा रहा है. 

मुख्यधारा में लौट रहे नक्सली 

सुकमा जिले के एसपी किरण चव्हाण का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन अब कमजोर हो चुके हैं. आज भी 22 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और सभी मुख्यधारा में लौट आए हैं. सभी को शासन की पुनर्वास नीतियों का लाभ दिया जाएगा, उन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि जिले में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि सुकमा जिले में बड़ी संख्या में नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना हुई है, जबकि गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे विकास के प्रति अब स्थानीय लोगों की रुचि भी बढ़ चुकी है. 

ये भी पढ़ेंः फरवरी में ही तेवर दिख रही गर्मी, रायपुर में पारा 33 डिग्री, छत्तीसगढ़ में चढ़ा सूरज

माओवादी संगठन अब केवल सीमित बचा है, जिसे जल्द ही खत्म किया जाएगा. नक्सलवाद की विचारधारा छोड़कर माओवादियों ने अब पुनर्वास नीति पर पर भरोसा जताया है. जिससे सुकमा जिले में भी नक्सल संगठन कमजोर हो रहा है. 

छत्तीसगढ़ में 4 जिले प्रभावित 

खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब घट चुकी है, केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से जारी सूची के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद जिले को ही नक्सल प्रभावित माना गया है. बाकि के सभी जिले अब यहां नक्सलमुक्त हो चुके हैं. 

ये भी पढ़ेंः विष्णु देव साय ने परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को दिया आत्मविश्वास और सफलता का संदेश 

