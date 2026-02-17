छत्तीसगढ़ में डेडलाइन से पहले टूट रहा नक्सल संगठन, सुकमा में 22 नक्सलियों का सरेंडर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है. मंगलवार को सुकमा जिले में 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. सभी ने मुख्यधारा में वापस लौटने का फैसला किया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन नीति और पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रेरणा लेते हुए सरेंडर किया है, सभी ने पुलिस को अपने हथियार सौंप दिए और सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही है. सुकमा जिले में डेडलाइन से पहले नक्सलियों का यह सरेंडर अहम माना जा रहा है.

मुख्यधारा में लौट रहे नक्सली

सुकमा जिले के एसपी किरण चव्हाण का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन अब कमजोर हो चुके हैं. आज भी 22 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और सभी मुख्यधारा में लौट आए हैं. सभी को शासन की पुनर्वास नीतियों का लाभ दिया जाएगा, उन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि जिले में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि सुकमा जिले में बड़ी संख्या में नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना हुई है, जबकि गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे विकास के प्रति अब स्थानीय लोगों की रुचि भी बढ़ चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः फरवरी में ही तेवर दिख रही गर्मी, रायपुर में पारा 33 डिग्री, छत्तीसगढ़ में चढ़ा सूरज

माओवादी संगठन अब केवल सीमित बचा है, जिसे जल्द ही खत्म किया जाएगा. नक्सलवाद की विचारधारा छोड़कर माओवादियों ने अब पुनर्वास नीति पर पर भरोसा जताया है. जिससे सुकमा जिले में भी नक्सल संगठन कमजोर हो रहा है.

छत्तीसगढ़ में 4 जिले प्रभावित

खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब घट चुकी है, केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से जारी सूची के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद जिले को ही नक्सल प्रभावित माना गया है. बाकि के सभी जिले अब यहां नक्सलमुक्त हो चुके हैं.

ये भी पढ़ेंः विष्णु देव साय ने परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को दिया आत्मविश्वास और सफलता का संदेश

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!