छुट्टियों की प्लानिंग पर फिरा पानी: छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनें कैंसिल, मेमू-डेमू भी रद्द...देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh News: रेलवे ने 4 अप्रैल से 26 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. यह निर्णय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत गोंदिया रेलवे स्टेशन पर मरम्मत कार्य के कारण लिया गया है.
CG Train Cancelled: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीज़न के गोंदिया रेलवे स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के कारण, अप्रैल में रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन को हटाकर उसकी जगह बैलास्टेड ट्रैक लगाने का प्रस्ताव है. इस टेक्निकल और स्ट्रक्चरल काम को पूरा करने के लिए रेलवे ने 20 दिन का ट्रैफिक ब्लॉक लगाया है. इस वजह से छत्तीसगढ़ से गुज़रने वाली लगभग 14 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी.
दरअसल, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं. इनमें एक्सप्रेस और MEMU ट्रेनें भी शामिल हैं. 4 से 26 अप्रैल तक 14 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. इसके अलावा रायपुर डिवीजन के हथबंध-भाटापारा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज बनाने के लिए गर्डर लॉन्च किए जाएंगे. इसके लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिसकी वजह से 14 और 15 फरवरी को कुछ पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. रेलवे के मुताबिक, 14 और 15 फरवरी को कुल 12 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. इन ट्रेनों के कैंसिल होने से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी.
14 और 15 फरवरी को कैंसिल होने वाली ट्रेनों के नाम-
15 फरवरी को ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी
रद्द की जाने वाली ट्रेनों के नाम-
मेमू और डेमू पैसेंजर
