छुट्टियों की प्लानिंग पर फिरा पानी: छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनें कैंसिल, मेमू-डेमू भी रद्द...देखें पूरी लिस्ट

CG Train Cancelled: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीज़न के गोंदिया रेलवे स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के कारण, अप्रैल में रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन को हटाकर उसकी जगह बैलास्टेड ट्रैक लगाने का प्रस्ताव है. इस टेक्निकल और स्ट्रक्चरल काम को पूरा करने के लिए रेलवे ने 20 दिन का ट्रैफिक ब्लॉक लगाया है. इस वजह से छत्तीसगढ़ से गुज़रने वाली लगभग 14 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी.

दरअसल, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं. इनमें एक्सप्रेस और MEMU ट्रेनें भी शामिल हैं. 4 से 26 अप्रैल तक 14 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. इसके अलावा रायपुर डिवीजन के हथबंध-भाटापारा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज बनाने के लिए गर्डर लॉन्च किए जाएंगे. इसके लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिसकी वजह से 14 और 15 फरवरी को कुछ पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. रेलवे के मुताबिक, 14 और 15 फरवरी को कुल 12 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. इन ट्रेनों के कैंसिल होने से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी.

14 और 15 फरवरी को कैंसिल होने वाली ट्रेनों के नाम-

68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर

68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर

68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर

68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर

58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर

58205 रायपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर

15 फरवरी को ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी

58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर

58202 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर

रद्द की जाने वाली ट्रेनों के नाम-

18030 (शालीमार-LTT एक्सप्रेस): 4 अप्रैल से 24 अप्रैल तक

18029 (LTT-शालीमार एक्सप्रेस): 6 अप्रैल से 26 अप्रैल तक

18237 (कोरबा-अमृतसर एक्सप्रेस): 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक

18238 (अमृतसर-बिलासपुर एक्सप्रेस): 7 अप्रैल से 27 अप्रैल तक

12410 (निजामुद्दीन-रायगढ़): 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22 अप्रैल

12409 (रायगढ़-निजामुद्दीन): 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 अप्रैल

12101 (LTT-शालीमार): 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 और 21 अप्रैल

12102 (शालीमार-LTT): 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22 और 23 अप्रैल

12807 (विशाखापत्तनम-निजामुद्दीन): 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 और 23 अप्रैल

12808 (निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम): 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 और 25 अप्रैल

मेमू और डेमू पैसेंजर

68815 (बल्लारशाह-गोंदिया मेमू): 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक

68816 (गोंदिया-बल्लारशाह मेमू): 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक

78805 (गोंदिया-कटंगी डेमू): 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक

78806 (कटंगी-गोंदिया डेमू): 5 अप्रैल से 26 अप्रैल तक

