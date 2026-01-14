Advertisement
छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी, एडजस्टमेंट फॉर्मूला तैयार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 307 ब्लॉक अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है. यह प्रक्रिया लंबे समय से अटकी थी, जिसे एडजस्टमेंट फॉर्मूला के साथ तैयार किया गया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 14, 2026, 01:59 PM IST
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों का ऐलान
Chhattisgarh Block Congress Presidents: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है और लंबे समय से अटकी ब्लॉक अध्यक्षों के नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी हो गई है. पार्टी की तरफ से 307 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है. प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट की तरफ से यह सूची जारी की गई है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से अलग-अलग जिलों के सभी ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी हुई है. हाल ही में सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, जिसके बाद इसका ऐलान हुआ है. जहां लंबी प्रक्रिया के बाद यह ऐलान हुआ है, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्षों के नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी थी. 

एडजस्टमेंट फॉर्मूला 

खास बात यह है कि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही नाराज नेताओं के लिए एडजस्टमेंट फॉर्मूला भी तैयार किया गया है. क्योंकि सभी 307 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति में स्थानीय नेताओं की पसंद का ध्यान रखा गया है, जिसमें जिलाध्यक्षों की भूमिका भी अहम रही है. ऐसे में नियुक्तियों के बाद असंतोष को रोकने के लिए ही एडजस्टमेंट फॉर्मूला बनाया गया है. क्योंकि अब ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा, ऐसे में ब्लॉक अध्यक्ष की दौड़ में शामिल रहे नेताओं को दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएगी और किसी भी तरह से विवाद को शांत किया जाएगा. 

जिलाध्यक्षों की हो चुकी है घोषणा 

बता दें कि जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां पहले ही हो चुकी है, जिसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों के नियुक्तियों की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी, जो अब पूरी हो चुकी है. कांग्रेस ने नव संकल्प घोषणा छत्तीसगढ़ में बनाया है, ऐसे में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही यह नियुक्तियां की गई हैं. एआईसीसी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के साइन भी लिस्ट पर जारी है. 

बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान जहां बड़े नेताओं की पसंद को दरकिनार किया गया था, इसी तरह से ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों में भी काम के हिसाब से ही पद दिया गया है, हालांकि ब्लॉक अध्यक्षों के चयन में स्थानीय स्तर पर सीनियर नेताओं की पसंद को भी ध्यान में रखा गया है. क्योंकि पार्टी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट रही है, जिसके लिए जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है. 

TAGS

chhattisgarh newschhattisgarh congresschhattisgarh block congress presidents

