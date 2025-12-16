Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3043188
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में 34 नक्सलियों का सरेंडर, बीजापुर SP के सामने डाले हथियार, PLGA सदस्य भी शामिल

Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ में 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, सभी नक्सलियों ने बीजापुर जिले के एसपी के सामने हथियार डाले हैं. बताया जा रहा है कि इनमें कुछ बड़े नक्सली भी शामिल हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीजापुर में 34 नक्सलियों ने किया सरेंडर
बीजापुर में 34 नक्सलियों ने किया सरेंडर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के संगठन अब आखिरी सांसें गिन रहे हैं. लगातार नक्सली हथियार का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. बताया जा रहा है कि इनमें से 26 नक्सलियों पर 84 लाख रुपए का इनाम सरकार की तरफ से रखा गया था. वहीं सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 27 पुरुष जबकि 7 महिलाएं भी शामिल हैं. खास बात यह है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कई सदस्य पीएलजीए और मिलिशिया के सदस्य और कमांडर भी शामिल हैं, ऐसे में यह छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. 

बीजापुर में बड़ा सरेंडर 

34 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर करना बीजापुर जिले के लिए अहम माना जा रहा है. क्योंकि यही जिला नक्सलियों से सबसे ज्यादा प्रभावित माना जाता है. वहीं सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 5 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था. जबकि 3 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, इसके अलावा 10 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था और 7 नक्सलियों पर सरकार ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था. ये नक्सली केरलापाल एरिया कमेटी के तहत आते थे. जिनमें कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं. इन नक्सलियों के सरेंडर को बीजापुर जिले में पुलिस बल की बड़ी सफलता भी माना जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः CG दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक:ओवरटाइम, महिलाओं की नाइट शिफ्ट नियम में बदलाव

नक्सल मुक्त होता बीजापुर जिला 

छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला धीरे-धीरे नक्सल मुक्त होने की तरफ बढ़ चुका है. क्योंकि 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक बीजापुर जिले में कुल 824 नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं. जबकि पुलिस ने 220 नक्सलियों को मुठभेड़ों में ढेर भी किया है. इसी तरह 1079 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, जबकि सुरक्षाबलों की तरफ से लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है. सुरक्षाबलों के जवान लगातार बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि लगातार नक्सली मुख्यधारा में लौटना शुरू हो चुके हैं. 

छत्तीसगढ़ में पुलिस और सुरक्षाबलों ने नक्सलियों से सरेंडर की अपील की है. खास बात यह है कि हाल ही में सरकार ने भी यह फैसला लिया है कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उनके खिलाफ लिए गए केस भी वापस होंगे. जबकि सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं, जिनका लाभ भी नक्सलियों के मिल रहा है. फिलहाल बीजापुर जिले में 34 नक्सलियों का सरेंडर करना भी बड़ी सफलता माना जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 11 IAS का ट्रांसफर, कई जिलों के बदले कलेक्टर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Naxalites surrenderchhattisgarh newschhattisgarh naxalites surrender

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 11 IAS का ट्रांसफर, कई जिलों के बदले कलेक्टर
mp news
बिरयानी में लेग पीस मांगना पड़ गया भारी, BJP नेता के भाई का दुकानदार ने काट दिया गाल
betul news
बैतूल में 4 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, हुक्का-पानी पर भी रोक! जानें वजह
mp news
महाकाल मंदिर में फिर हुआ AI का इस्तेमाल, पुजारियों ने जताई नाराजगी, जानिए मामला
tablighi jamaat
दिल्ली का आधार, उर्दू की किताबें... झांसी के रास्ते जबलपुर पहुंचे 7 संदिग्ध जमाती
MP Crime News
हिंदू युवती के साथ होटल में पकड़ाया याकीन खान, लव जिहाद का आरोप, जयपुर का रहने वाला
khandwa news
खंडवा में तीन मकानों में लगी भीषण आग, घर में सो रहे किसान की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत
satna news
थैलेसीमियाग्रस्त 4 बच्चों को चढ़ाया HIV पॉजिटिव ब्लड, 4 महीने पुराना मामला अब आया
chhattisgarh shops and establishment amendment bill
CG दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक:ओवरटाइम, महिलाओं की नाइट शिफ्ट नियम में बदलाव
bhupesh baghel
नितिन नबीन के BJP का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस क्यों खुश?