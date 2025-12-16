छत्तीसगढ़ में 34 नक्सलियों का सरेंडर, बीजापुर SP के सामने डाले हथियार, PLGA सदस्य भी शामिल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के संगठन अब आखिरी सांसें गिन रहे हैं. लगातार नक्सली हथियार का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. बताया जा रहा है कि इनमें से 26 नक्सलियों पर 84 लाख रुपए का इनाम सरकार की तरफ से रखा गया था. वहीं सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 27 पुरुष जबकि 7 महिलाएं भी शामिल हैं. खास बात यह है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कई सदस्य पीएलजीए और मिलिशिया के सदस्य और कमांडर भी शामिल हैं, ऐसे में यह छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है.

बीजापुर में बड़ा सरेंडर

34 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर करना बीजापुर जिले के लिए अहम माना जा रहा है. क्योंकि यही जिला नक्सलियों से सबसे ज्यादा प्रभावित माना जाता है. वहीं सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 5 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था. जबकि 3 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, इसके अलावा 10 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था और 7 नक्सलियों पर सरकार ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था. ये नक्सली केरलापाल एरिया कमेटी के तहत आते थे. जिनमें कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं. इन नक्सलियों के सरेंडर को बीजापुर जिले में पुलिस बल की बड़ी सफलता भी माना जा रहा है.

नक्सल मुक्त होता बीजापुर जिला

छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला धीरे-धीरे नक्सल मुक्त होने की तरफ बढ़ चुका है. क्योंकि 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक बीजापुर जिले में कुल 824 नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं. जबकि पुलिस ने 220 नक्सलियों को मुठभेड़ों में ढेर भी किया है. इसी तरह 1079 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, जबकि सुरक्षाबलों की तरफ से लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है. सुरक्षाबलों के जवान लगातार बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि लगातार नक्सली मुख्यधारा में लौटना शुरू हो चुके हैं.

छत्तीसगढ़ में पुलिस और सुरक्षाबलों ने नक्सलियों से सरेंडर की अपील की है. खास बात यह है कि हाल ही में सरकार ने भी यह फैसला लिया है कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उनके खिलाफ लिए गए केस भी वापस होंगे. जबकि सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं, जिनका लाभ भी नक्सलियों के मिल रहा है. फिलहाल बीजापुर जिले में 34 नक्सलियों का सरेंडर करना भी बड़ी सफलता माना जा रहा है.

