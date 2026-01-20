Advertisement
नांदगांव–नागपुर के बीच तीसरी रेल लाइन का काम तेज, रायपुर से गुजरने वाली 14 मेमू ट्रेनें कैंसिल

Raipur News: नांदगांव-नागपुर सेक्शन पर तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेज़ कर दिया गया है. इस वजह से 24 से 31 जनवरी तक तुमसर रोड यार्ड में नॉन-इंटर लॉकिंग का काम किया जाएगा, जिससे ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:18 AM IST
Chhattisgarh News: साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) के नागपुर डिवीजन के तहत नांदगांव-नागपुर सेक्शन पर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन का काम ज़ोरों पर चल रहा है. तीसरी रेल लाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तुमसर रोड यार्ड में नॉन-इंटर लॉकिंग का काम किया जाना है. यह काम 24 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जाएगा. सुरक्षा और तकनीकी कारणों से, इस दौरान ट्रेनों की आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लगाया गया है. इस ब्लॉक से मुख्य रूप से लोकल और MEMU ट्रेनें प्रभावित होंगी.

रायपुर से गुजरने वाली 14 मेमू ट्रेनें कैंसिल
तीसरी लाइन पर काम के कारण रायपुर और नागपुर के बीच चलने वाली 14 MEMU ट्रेनों को आठ दिनों के लिए कैंसिल कर दिया गया है, जिससे दिहाड़ी मजदूरों, व्यापारियों और छात्रों को काफी परेशानी हो सकती है. इसके अलावा, रेलवे ने चार ट्रेनों को उनके तय डेस्टिनेशन से पहले ही रोकने का फैसला किया है और दो अन्य ट्रेनों के चलने का समय भी बदल दिया है. लोकल यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और जो लोग रोज़ाना यात्रा करते हैं, वे खास तौर पर प्रभावित होंगे. 

शिवनाथ एक्सप्रेस और अहमदाबाद–हावड़ा एक्सप्रेस लेट चलेंगी
लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी होगी क्योंकि शिवनाथ एक्सप्रेस और अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस जैसी ज़रूरी ट्रेनें प्रभावित होंगी और देरी से चलेंगी. रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि तीसरी लाइन का काम पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की देरी कम हो जाएगी, और मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों दोनों के लिए ज़्यादा कैपेसिटी उपलब्ध होगी. हालांकि रेलवे ने यात्रियों को हुई अस्थायी परेशानी के लिए खेद जताया है और उन्हें स्टेशन जाने से पहले नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) पर अपडेट चेक करने की सलाह दी है.

