बैकग्राउंड में गैंगस्टर गाने, हाथ में चाकू और शराब की बोतल लिए झूमते 5 युवक; अर्धनग्न होकर मनाया जन्मदिन का जश्न

Raipur News: आजकल बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर लोग अलग-अलग तरीके के ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. कोई हाईवे के बीचों-बीच केक काटता है तो कोई भौकाल दिखाने के लिए तलवार से केक काटते दिखाई देता है. कुछ ऐसा ही मामला रायपुर से भी सामने आया है जहां कुछ युवकों को अर्धनग्न होकर हवा में हथियार लहराते हुए जन्मदिन मनाते देखा गया है. युवक मजे से अंग्रेजी गाने पर डांस कर रहे हैं और इस दौरान उनके हाथ में शराब की बोतलें और चाकू है. युवकों का जन्मदिन मनाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हवा में लहराते हथियार

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों के तरह-तरह के कॉमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. कुछ, युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहें, वहीं कुछ इसे आजकल के जमाने का ट्रेंड बता रहें, तो वहीं कुछ-इसे मजेदार लाइफ कहते नजर आए हैं. वीडियो में युवकों ने आपत्तिजनक स्थिति में होते हुए खुद को रिकॉर्ड किया है जहां वे अंग्रेजी गानों पर झूमते, हाथ में चाकू और शराब की बोतलें हवा में लहराते दिखाई दे रहे हैं.

आपत्तिजनक हालत में बर्थडे सेलिब्रेशन

वीडियो करीब 36 सेकेंड का है जहां सभी युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं. वीडियो में 5 युवक नजर आ रहें हैं जिसमें एक युवक शराब पीते, एक चाकू लहराते तो वहीं एक युवक को दूसरे के कंधों पर बैठकर झूमते देखा जा सकता है. वीडियो के बैकग्राउंड में इंग्लिश गैंगस्टर म्यूजिक सुनाई दे रहा जिसकी धुन पर सभी युवक झूमते नाचते गाते दिखाई दिए हैं. वीडियो को इंस्टा स्टोरी पर अप्लोड किया गया था जिसके बाद से लोगों ने इसपर आपत्ति जताई है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है. पुलिस ने फुटेज खंगालना शुरू कर दिया हैं. वीडियो के माध्यम से युवकों की पहचान और तलाशी की जा रही है. इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा कि वीडियो कहां रिकॉर्ड की गई है और आयोजन कहां किया गया था. हथियार असली है या नकली इसकी पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि हथियारों का यूं खुलेआम प्रदर्शन करना और वीडियो पर भौकाल जमाना कानूनी रूप से गलत है. पुलिस ने ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है. रिपोर्ट: राजेश निलशाद

