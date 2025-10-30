PM के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में 51 नक्सलियों का सरेंडर, बड़े कमांडरों ने डाले हथियार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां बीजापुर जिले में 51 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. बुधवार को सभी ने पुलिस के सामने हथियार समेत सरेंडर कर दिया. खास बात यह है कि इनमें कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं, जिन पर लाखों रुपए का इनाम भी रखा हुआ था. बताया जा रहा है कि सरेंडर करने वाले 51 नक्सलियों में से 20 पर 66 लाख रुपए का इनाम घोषित था. इससे पहले कांकेर जिले में भी 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिससे उत्तरी बस्तर इलाके में नक्सलियों का माड़ डिवीजन लगभग खाली हो गया है.

बीजापुर में नक्सली छोड़ रहे हथियार

बीजापुर जिले में नक्सली लगातार हथियार छोड़ रहे हैं, सरेंडर करने वाले 51 नक्सलियों में 9 महिलाएं और 42 पुरुष नक्सली शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि सरेंडर करने वालों में पीपीसीएम यानि प्लाटून पार्टी कमेटी मेंबर, पीएलजीए यानि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के बटालियन नंबर-1, कंपनी नंबर 1, 2 और 5 के सदस्य के अलावा एरिया कमेटी तथा एलओएस कैडर के सक्रिय सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है. सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई. बीजापुर पुलिस का कहना है कि हाल के सालों में नक्सलियों में मुख्यधारा में लौटने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है.

अब तक इतने नक्सलियों का सरेंडर

खास बात यह है कि साल 2024 से लेकर अब तक बीजापुर जिले में 650 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, वहीं, नक्सल विरोधी अभियानों में अब तक 196 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 986 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. बीजापुर जिले में इस सफलता का श्रेय डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, सीआरपीएफ की 85वीं और 199वीं बटालियन, साथ ही कोबरा की 210 व 201 बटालियनों की संयुक्त कार्रवाई को दिया गया है.

बीजापुर में इस बड़े आत्मसमर्पण अभियान को सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, पीएम मोदी के दौरे से पहले इस कदम ने प्रदेश में नक्सल प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था और शांति बहाली की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं. क्योंकि प्रदेश के लगभग सभी नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, जो एक अच्छी खबर मानी जा रही है.

