Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2980903
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

PM के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में 51 नक्सलियों का सरेंडर, बड़े कमांडरों ने डाले हथियार

Naxalites Surrendered: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर जारी है. पीएम मोदी के दौरे से पहले एक और बड़ी सफलता मिली है, जहां बीजापुर जिले में 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में 51 नक्सलियों का सरेंडर
छत्तीसगढ़ में 51 नक्सलियों का सरेंडर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां बीजापुर जिले में 51 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. बुधवार को सभी ने पुलिस के सामने हथियार समेत सरेंडर कर दिया. खास बात यह है कि इनमें कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं, जिन पर लाखों रुपए का इनाम भी रखा हुआ था. बताया जा रहा है कि सरेंडर करने वाले 51 नक्सलियों में से 20 पर 66 लाख रुपए का इनाम घोषित था. इससे पहले कांकेर जिले में भी 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिससे उत्तरी बस्तर इलाके में नक्सलियों का माड़ डिवीजन लगभग खाली हो गया है. 

बीजापुर में नक्सली छोड़ रहे हथियार 

बीजापुर जिले में नक्सली लगातार हथियार छोड़ रहे हैं, सरेंडर करने वाले 51 नक्सलियों में 9 महिलाएं और 42 पुरुष नक्सली शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि सरेंडर करने वालों में पीपीसीएम यानि प्लाटून पार्टी कमेटी मेंबर, पीएलजीए यानि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के बटालियन नंबर-1, कंपनी नंबर 1, 2 और 5 के सदस्य के अलावा एरिया कमेटी तथा एलओएस कैडर के सक्रिय सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है. सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई.  बीजापुर पुलिस का कहना है कि हाल के सालों में नक्सलियों में मुख्यधारा में लौटने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में बिखरा नक्सल संगठन, कांकेर में 21 नक्सलियों का सरेंडर, IG का बड़ा बयान

अब तक इतने नक्सलियों का सरेंडर 

खास बात यह है कि साल 2024 से लेकर अब तक बीजापुर जिले में 650 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, वहीं, नक्सल विरोधी अभियानों में अब तक 196 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 986 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. बीजापुर जिले में इस सफलता का श्रेय डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, सीआरपीएफ की 85वीं और 199वीं बटालियन, साथ ही कोबरा की 210 व 201 बटालियनों की संयुक्त कार्रवाई को दिया गया है. 

बीजापुर में इस बड़े आत्मसमर्पण अभियान को सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, पीएम मोदी के दौरे से पहले इस कदम ने प्रदेश में नक्सल प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था और शांति बहाली की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं. क्योंकि प्रदेश के लगभग सभी नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, जो एक अच्छी खबर मानी जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ के युवाओं को खुशखबरी, शिक्षक भर्ती का ऐलान, 4708 पद भरे जाएंगे 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

naxalites surrenderedchhattisgarh news

Trending news

MP Scholarship Scheme
52 लाख छात्रों के खाते में आएंगे 300 करोड़ रुपए, सीएम करेंगे ट्रांसफर, ऐसे करें चेक
dewas news
चप्पलों की माला पहन नगर निगम बैठक में पहुंचीं बीजेपी पार्षद, कह दी ऐसी बात...
mp da hike 2025
एमपी के 7.50 लाख कर्मचारियों को तोहफा! 3% डीए बढ़ेगा, 1 नवंबर को हो सकता है ऐलान
Sagar Murder Case
भगवान ऐसी औलाद से बचाए! सागर में कलयुगी बेटे ने अपने ही मां-बाप को उतारा मौत के घाट
mp news
इंदौर में मिलावट कारोबार का भंडाफोड़, 3400 लीटर नकली घी बरामद, एसेंस मिलाकर बनाते थे
mp news
ट्रेन में पर्स हुआ चोरी, मदद नहीं मिली तो महिला ने ट्रेन में तोड़ा शीशा, Video वायरल
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
13761 परिवारों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, गैस एजेंसियों को दिशानिर्देश जारी
Kamal Nath
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति आ गई है.. पूर्व CM कमलनाथ ने क्यों कही ऐसी बात
mp news
MP पुलिस की DSP ने की चोरी! दोस्त के घर से 2 लाख कैश और मोबाइल चोरी करने का आरोप
Mohan Yadav
कटनी में BJP नेता की हत्या पर CM मोहन यादव की प्रतिक्रिया, बोले- अपराधी कोई भी हो...