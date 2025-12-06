इंडिगो का बड़ा झटका, आज रायपुर से ये 9 फ्लाइट्स कैंसिल; निराश होकर घर लौट रहे यात्री

Chhattisgarh News: इंडिगो एयरलाइंस द्वारा देश भर में बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर भी ऐसी ही स्थिति देखी गई, जहां इंडिगो की लगभग नौ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं. कैंसिल हुई फ्लाइट्स में शाम की सभी मुख्य उड़ानें शामिल हैं.

एयरपोर्ट पर यात्रियों में नाराजगी

दरअसल, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रायपुर से आज 9 उड़ानें कैंसिल की गईं, जिनमें शाम की ज्यादातर फ्लाइट शामिल हैं. कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, बेंगलुरु और पुणे के लिए उड़ानें रद्द हुईं. इससे यात्रियों को दूसरी फ्लाइट बुक करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. कई यात्री निराश होकर ट्रेन का सहारा लेने को मजबूर हुए हैं. रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली है, जबकि आम दिनों में 10–12 हजार रुपये में मिलने वाली टिकट अब कई गुना महंगी हो गई हैं.

आज रायपुर से ये 9 फ्लाइट्स कैंसिल

रद्द की गई उड़ानों में कोलकाता (16:25), मुंबई (17:00, 20:15), दिल्ली (17:25, 21:20), अहमदाबाद (17:30), हैदराबाद (11:00, 18:05), इंदौर (18:10), बेंगलुरु (19:20), और पुणे (19:50) शामिल हैं.

यात्रियों को पैसों का नुकसान

रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों में गुस्सा और नाराज़गी फैल गई. इंडिगो के अचानक इस कदम से न सिर्फ यात्रियों को पैसों का नुकसान हुआ, बल्कि उनके ट्रैवल प्लान भी खराब हो गए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी घटनाओं से हवाई यात्रा की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं, और यात्रियों को समय पर जानकारी और दूसरे ऑप्शन देना बहुत ज़रूरी है.

