छत्तीसगढ़ में ACB-EOW का बड़ा एक्शन, DMF घोटाले में सुबह-सुबह 12 जगहों पर मारा छापा; जांच जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में ACB और EOW ने बड़ी कार्रवाई की है. कथित बड़े DMF फंड घोटाले के सिलसिले में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 12 बड़ी जगहों पर एक साथ छापे मारे गए हैं.
Chhattisgarh DMF Scam: छत्तीसगढ़ में DMF स्कैम के सिलसिले में ACB-EOW की टीम ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई की. ACB-EOW की टीम ने पूरे राज्य में स्कैम में शामिल कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर के 12 ठिकानों पर रेड मारी है. यह ऑपरेशन रायपुर के पचपेड़ी नाका के वॉलफोर्ट एन्क्लेव में चल रहा है. धमतरी और दुर्ग में भी रेड मारी गई है. EOW टीम एक साथ राजनांदगांव में तीन जगहों पर छापा मारा है.
ACB/EOW की प्रदेश में 12 ठिकानों पर रेड
दरअसल, एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने मिलकर प्रदेश में कुल 12 स्थानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापे मारे हैं. रायपुर में पांच, दुर्ग में दो, राजनांदगांव में चार और कुरुद में एक जगह पर छापे मारे गए हैं. रायपुर और राजनांदगांव में सबसे ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई है. DMF घोटाले में करोड़ों रुपये के अनियमित लेनदेन और भ्रष्टाचार की आशंका है, जिसकी जांच ACB/EOW कर रही है.
राजनांदगांव में तीन जगहों पर छापा
ED ने राजनांदगांव में बड़े माइनिंग और सरकारी सप्लायर के घरों पर छापा मारा है. नाहटा, भंसाली और अग्रवाल के ठिकानों पर जांच चल रही है. अधिकारी अलग-अलग गाड़ियों में पहुंचे हैं. आज सुबह शुरू हुई अधिकारियों की कार्रवाई से बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हलचल मच गई है. ED के अधिकारी तीनों ठिकानों, ऑफिस और घरों पर तलाशी ले रहे हैं.