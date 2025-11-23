छत्तीसगढ़: EOW और ACB की ताबड़तोड़ छापेमारी, 18 जगहों पर एक साथ रेड, करोड़ों के शराब-DMF घोटाले में बड़ी कार्रवाई

EOW And ACB Raids In Chhattisgarh: करोड़ों रुपए के जिला खनिज न्यास निधि (DMF) और आबकारी घोटाले के मामले में ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) और EOW (आर्थिक अपराध शाखा) की टीम ने छत्तीसगढ़ में करीब 18 ठिकानों पर छापेमारी की. ACB और EOW की टीम ने रविवार तड़के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर समेत कई जगहों पर एक साथ दबिश दी. घोटाले से जुड़े जांच को लेकर अधिकारियों और कारोबारियों के यहां छापेमारी चल रही है.

ACB और EOW की टीम ने राजधानी रायपुर में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां अधिकारी आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ ही कारोबारी और सप्लायर हरपाल अरोरा के निवास पर भी कार्रवाई चल रही है. करोड़ों रुपए के डीएमएफ घोटाले में लेनदेन लेकर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं.

दस्तावेजों की जांच में जुटी टीम

EOW और ACB की टीम ने सरगुजा में पशु चिकित्सक डॉ. तनवीर अहमद और अंबिकापुर के सत्ती पारा निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल के घर पर भी छापा मारा, जहां अधिकारियों की टीम सभी से पूछताछ कर रही है. टीम यहां वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है.

कोंडागांव में कारोबारी के घर रेड

कोंडागांव में कारोबारी कोणार्क जैन के घर और अन्य ठिकानों पर भी टीम ने रेड की. कोणार्क जैन साल 2019-20 में DMF सप्लाई कार्यों से जुड़े रहे थे. टीम यहां दस्तावेजों और लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है.

29 अक्टूबर को भी टीम ने की थी कार्रवाई

बता दें कि, इससे पहले 29 अक्टूबर को ACB और EOW की टीमों ने जिला खनिज न्यास निधि (DMF) घोटाले से जुड़े सप्लायरों के 14 ठिकानों पर कार्रवाई की थी. इस दौरान रायपुर में पचपेड़ी नाका स्थित वॉलफोर्ट इन्क्लेव में अशोक और अमित कोठारी के घर टीम ने छापेमारी की थी। इनका कारोबार कृषि कच्चा माल, खाद्य पदार्थ से जुड़ा है.

राजनांदगांव और धमतरी हुई थी दस्तावेजों की जांच

इसी कड़ी में अधिकारियों ने राजनांदगांव के भारत माता चौक स्थित राधा कृष्ण एजेंसी अग्रवाल के ठिकानों पर भी रेड की थी. वहीं, दुर्ग में महावीर नगर स्थित कारोबारी नीलेश पारख के यहां जांच की गई, वहीं धमतरी के सिर्री में टीम ने कार्रवाई की थी.

