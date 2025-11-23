Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3015211
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़: EOW और ACB की ताबड़तोड़ छापेमारी, 18 जगहों पर एक साथ रेड, करोड़ों के शराब-DMF घोटाले में बड़ी कार्रवाई

Chhattisgarh News:  करोड़ों रुपये के शराब और DMF घोटाले के मामले में EOW और ACB की टीम ने छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ छापेमारी की. टीमों ने प्रदेश में एक साथ 18 जगहों पर रेड की। इस कार्रवाई के दौरान कई अधिकारियों, ठेकेदारों और घोटाले से जुड़े लोगों के ठिकानों से दस्तावेज और अन्य सबूत जब्त किए जा रहे हैं। 

 

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 23, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ACB और EOW की रेड
ACB और EOW की रेड

EOW And ACB Raids In Chhattisgarh: करोड़ों रुपए के जिला खनिज न्यास निधि  (DMF) और आबकारी घोटाले के मामले में ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) और EOW (आर्थिक अपराध शाखा) की टीम ने छत्तीसगढ़ में करीब 18 ठिकानों पर छापेमारी की. ACB और EOW की टीम ने रविवार तड़के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर समेत कई जगहों पर एक साथ दबिश दी. घोटाले से जुड़े जांच को लेकर अधिकारियों और कारोबारियों के यहां छापेमारी चल रही है. 

ACB और EOW की टीम ने राजधानी रायपुर में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां अधिकारी आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ ही कारोबारी और सप्लायर हरपाल अरोरा के निवास पर भी कार्रवाई चल रही है. करोड़ों रुपए के डीएमएफ घोटाले में लेनदेन लेकर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं. 

दस्तावेजों की जांच में जुटी टीम
EOW और ACB की टीम ने सरगुजा में पशु चिकित्सक डॉ. तनवीर अहमद और अंबिकापुर के सत्ती पारा निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल के घर पर भी छापा मारा, जहां अधिकारियों की टीम सभी से पूछताछ कर रही है. टीम यहां वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोंडागांव में कारोबारी के घर रेड
कोंडागांव में कारोबारी कोणार्क जैन के घर और अन्य ठिकानों पर भी टीम ने रेड की. कोणार्क जैन साल 2019-20 में DMF सप्लाई कार्यों से जुड़े रहे थे. टीम यहां दस्तावेजों और लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है.

29 अक्टूबर को भी टीम ने की थी कार्रवाई 

बता दें कि, इससे पहले 29 अक्टूबर को ACB और EOW की टीमों ने जिला खनिज न्यास निधि (DMF) घोटाले से जुड़े सप्लायरों के 14 ठिकानों पर कार्रवाई की थी. इस दौरान रायपुर में पचपेड़ी नाका स्थित वॉलफोर्ट इन्क्लेव में अशोक और अमित कोठारी के घर टीम ने छापेमारी की थी। इनका कारोबार कृषि कच्चा माल, खाद्य पदार्थ से जुड़ा है.

राजनांदगांव और धमतरी हुई थी दस्तावेजों की जांच 

इसी कड़ी में अधिकारियों ने राजनांदगांव के भारत माता चौक स्थित राधा कृष्ण एजेंसी अग्रवाल के ठिकानों पर भी रेड की थी. वहीं, दुर्ग में महावीर नगर स्थित कारोबारी नीलेश पारख के यहां जांच की गई, वहीं धमतरी के सिर्री में टीम ने कार्रवाई की थी.

ये भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में खुद का घर चाहिए? राज्य स्तरीय आवास मेले में बंपर डिस्काउंट! स्पॉट बुकिंग और बैंक लोन भी मिल रहे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

ACBcg raipur newsLatest Raipur News in Hindi

Trending news

ACB
शराब-DMF घोटाले में बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में EOW और ACB ने मारा छापा...
bhopal news
MP में कैसी चल रही SIR प्रक्रिया? सीहोर, अशोकनगर जैसे छोटे जिलों ने किया कमाल
chhattisgarh news
छग में खुद का घर चाहिए? राज्य स्तरीय आवास मेले में बंपर डिस्काउंट! मिलेंगी कई सुविधा
Barwani News
बड़वानी में चौंकाने वाला हादसा, बच्ची के कंधे के आर-पार घुसा सरिया; देखकर लोग हैरान
mp news
MP में हैदराबाद से 36,600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, 27,800 लोगों को मिलेगी जॉब, जानें
Katni News
लाल किला बम धमाके में तुम्हारा नाम है..NIA ऑफिसर बनकर डराया; 1.5 घंटे खौफ में
gwalior news
पहले प्रमोशन, फिर डिमोशन; ग्वालियर निगम के आदेश पर कोर्ट ने उठाए सवाल,लगाया जुर्माना
mp news
चाकू की नोक पर अपहरण और पिटाई! जबलपुर में 'लेडी गैंग' का आतंक, 3 आरोपी गिरफ्तार
MP Crime News
रिश्ते के भाई ने 3 साल तक किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की देता था धमकी
mp news
श्याम टेलर BJP युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बने,अश्विनी परांजपे को मिली नई जिम्मदारी