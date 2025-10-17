जेल में जिम, वीडियो कॉल और फोटोशूट...रायपुर सेंट्रल जेल में करसत करते दिखा कैदी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Raipur Central Jail Viral Video-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेंट्रल जेल में बंद आरोपी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आरोपी जेल में जिम करते हुए दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं उसने जेल में बंद अपने साथियों के साथ सेल्फी भी ली है. आरोपी रशीद अली पिछले 3 महीनों से जेल में बंद है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर एक्टिव है. यह वीडियो और फोटोज 13 से 15 अक्टूबर के बीच के बताए जा रहे हैं. आरोपी के खिलाफ 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.

कई अपराधों में शामिल है आरोपी

आरोपी मोहम्मद रशीद अली उर्फ राजा बैझड़ है. आरोपी के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, मारपीट, जान से मारने की धमकी के मामले दर्ज हैं. आरोपी रशीद अली जेल में अपना दबदबा दिखाना चाह रहा है. उसने सेंट्रेल जेल के बैरक नंबर 15 में जिम कर बॉडी बनाते हुए वीडियो बनवाया है. जेल में बंद होने के बाद भी आरोपी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है.

जेल से रिश्तेदार को किया वीडियो कॉल

बताया जा रहा है कि रशीद अली ने पहले अपने किसी रिश्तेदार को वीडियो कॉल किया. इसके बाद जेल के अंदर से ही खुद का वीडियो बनाकर भेजा. इस वीडियो में वह अपना दबदबा दिखाना चाह रहा है. वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जेल की दीवारों के अंदर भी उसी का दबदबा है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है.

जेल से नेटवर्क चलाने का आरोप

आरोपी पर जेल के अंदर से वसूली और नशे का नेटवर्क चलाने का आरोप है. यह बताया जा रहा है कि जेल के अंदर ही कुछ कर्मचारी इसमें उसकी मदद कर रहे हैं, इसी के बदौलत उसे जेल के अंदर भी आसानी से मोबाइल फोन मिल जा रहा है. वीडियो के सामने आने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं. जेल के अंदर आरोपियों को इस तरह की सुविधाएं कैसे मिल रही हैं, यह बड़ा सवाल है.

