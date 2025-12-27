Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूना TI को पड़ा महंगा, SSP ने लिया एक्शन, वीडियो वायरल होने के बाद उठे थे सवाल

Raipur News: रायपुर एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी द्वारा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पैर छूने की घटना के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. वायरल वीडियो के बाद TI मनीष तिवारी को लाइन अटैच कर दिया गया है.

 

Dec 27, 2025, 08:13 AM IST
Dhirendra Shastri: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्यूटी के दौरान एक पुलिस अधिकारी के धार्मिक श्रद्धा दिखाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. टीआई मनीष तिवारी को एसएसपी लाल उमेद सिंह ने तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है. यह कार्रवाई तब की गई जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें टीआई तिवारी रायपुर एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पैर छूते हुए दिखे.

दरअसल,  TI मनीष तिवारी को एयरपोर्ट पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूने के मामले में लाइन अटैच कर दिया गया है.  बताया जा रहा है कि मनीष तिवारी ने ड्यूटी पर रहते हुए धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूने से पहले अपने जूते और बेल्ट उतार दिए थे, और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठे और SSP लाल उमेद सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें माना पुलिस स्टेशन से लाइन अटैच कर दिया.

वीडियो वायरल होने के बाद उठे थे सवाल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो ड्यूटी पर मौजूद TI मनीष तिवारी ने पहले उन्हें सैल्यूट किया और फिर जूते और बेल्ट उतारकर उनके पैर छुए. इस पूरी घटना को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जहां यह तेज़ी से वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी के बर्ताव पर सवाल उठे. पुलिस विभाग के नियमों के अनुसार, वर्दी पहने हुए किसी अधिकारी का ड्यूटी के दौरान किसी धार्मिक नेता के पैर छूना वर्दी की गरिमा और सर्विस नियमों का उल्लंघन माना जाता है. इस बात को गंभीरता से लेते हुए सीनियर अधिकारियों ने कार्रवाई की.

अनुशासन और मर्यादा सबसे ज़रूरी
पुलिस विभाग का मानना ​​है कि ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी ऑफिसर को सार्वजनिक रूप से अपने निजी विश्वास या धार्मिक रीति-रिवाजों को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे डिपार्टमेंट की निष्पक्षता की इमेज पर असर पड़ता है. इस कार्रवाई को पुलिस अधिकारियों के लिए एक साफ़ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि वर्दी पहनते समय अनुशासन और मर्यादा सबसे ज़रूरी हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

