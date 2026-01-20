रायपुर में T20 मुकाबले की उलटी गिनती शुरू, IND vs NZ मैच को लेकर प्रशासन अलर्ट, दिए सख्त निर्देश

India-New Zealand Match: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी के लिए तैयार हो रहा है. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच की तैयारी के लिए ज़िला प्रशासन ने कमर कस ली है. इस सिलसिले में रायपुर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (CSCS) के अधिकारियों के साथ एक डिटेल रिव्यू मीटिंग की, जिसमें इवेंट की तैयारियों के हर पहलू पर चर्चा की गई.

कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ की अहम बैठक

इस बैठक का मुख्य फोकस सुरक्षा इंतज़ामों पर था. स्टेडियम के अंदर और बाहर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती का प्लान बनाया गया है. कलेक्टर ने निर्देश दिया कि दर्शकों को एंट्री के समय कोई परेशानी न हो और गेट मैनेजमेंट को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि दर्शकों के लिए पीने के पानी, साफ-सफाई और बैठने की जगह का सही इंतज़ाम किया जाए.

आपदा प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश

प्रशासन आपदा प्रबंधन पर खास ध्यान दे रहा है. किसी भी इमरजेंसी स्थिति या भगदड़ को रोकने के लिए स्टेडियम में खास इंतज़ाम किए गए हैं. बताया जा रहा है कि मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे. शहर के लोगों के लिए ट्रैफिक को मैनेज करने और भीड़भाड़ से बचने के लिए रूट डायवर्जन और खास पार्किंग के इंतज़ाम किए जा रहे हैं. यह मीटिंग दिखाती है कि रायपुर प्रशासन इस इंटरनेशनल इवेंट को बिना किसी रुकावट और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है.

23 जनवरी को है मैच

बता दें कि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच T20 मैच 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. प्रशासन और छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट एसोसिएशन मैच की तैयारियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है. बैठक में कलेक्टर ने कहा कि यह मैच न सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए खास है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि खिलाड़ियों के साथ-साथ मैच देखने आने वाले दर्शकों की सुविधाओं और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए.

