नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज! अब 10 परसेंटाइल पर भी मिलेगा B.Sc. नर्सिंग में एडमिशन, जानिए लास्ट डेट

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2025-26 एकेडमिक सेशन के लिए B.Sc. नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है. अब 10 या उससे ज़्यादा पर्सेंटाइल स्कोर वाले छात्र भी B.Sc. नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:26 PM IST
Raipur News: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नर्सिंग शिक्षा को लेकर एक अहम फैसला लिया है. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए B.Sc. नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आसान कर दिया है. नए आदेश के अनुसार अब वे सभी छात्र प्रवेश के पात्र होंगे जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) 2025 में न्यूनतम 10 परसेंटाइल स्कोर किया है.

10 परसेंटाइल पर भी मिलेगा B.Sc. नर्सिंग में एडमिशन
दरअसल, अब छत्तीसगढ़ में 2025-26 एकेडमिक सेशन में BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रोसेस आसान हो जाएगा. मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एडमिशन नियमों में बड़ी छूट दी है, जिसमें 10 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए एलिजिबल घोषित किया गया है. यानिए अब 10 परसेंटाइल वाले छात्र भी एडमिशन ले सकेंगे. बता दें कि  पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 में मिनिमम स्कोर ज़रूरी था. यह फैसला खाली सीटों को भरने के मकसद से लिया गया है.

31 दिसंबर है प्रवेश की अंतिम तिथि
एडमिशन के लिए इच्छुक छात्रों के पास अब बहुत कम समय बचा है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने एडमिशन के लिए 31 दिसंबर, 2025 को आखिरी तारीख तय की है. जो छात्र पहले एलिजिबल नहीं थे, वे अब अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस मौके का फायदा उठा सकते हैं. यह फैसला खासकर उन छात्रों के लिए वरदान साबित होगा जो बहुत कम अंतर से एडमिशन पाने से चूक गए थे.

यह फैसला क्यों लिया गया?
बता दें कि अब तक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) 2025 में न्यूनतम स्कोर ज़रूरी था. हालांकि खाली सीटों की बड़ी संख्या को देखते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में छूट देने पर सहमति जताई. इसके बाद, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस फैसले को लागू किया. लेकिन विभाग ने यह भी साफ किया है कि यह छूट सिर्फ़ एकेडमिक सेशन 2025-26 तक ही सीमित रहेगी.

