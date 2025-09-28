Advertisement
जानिए कौन हैं रायपुर AIIMS के डॉ.पुगाझेंथन थंगाराजू, जिन्हें दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में किया गया शामिल

CG News: रायपुर एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पुगझेंथन थंगाराजू को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है. डॉ. पुगझेंथन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और मेडिकल रिसर्च में अपने प्रभावशाली काम के लिए जाने जाते हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 28, 2025, 03:07 PM IST
Dr Pugazhenthan among top 2% scientists globally: छत्तीसगढ़ के एम्स रायपुर के लिए ये पल ऐतिहासिक है. दरअसल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई एक सूची में दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में एम्स रायपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पुगझेंथन थंगाराजू का भी नाम शामिल है. एम्स रायपुर के प्रवक्ता ने खुद इस बात की जानकारी दी है. यह सूची स्टैनफोर्ड द्वारा सितंबर 2025 में जारी की गई है.

कौन हैं डॉ. पुगझेंथन थंगाराजू
डॉ. पुगझेंथन थंगाराजू अब उन वैज्ञानिकों में शुमार हैं जिनकी उपलब्धि और कार्यक्षमता को पूरी दुनिया सलाम करेगी. दुनिया के श्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों में शामिल होना अपने आप में प्रभावशाली है. डॉ. पुगझेंथन थंगाराजू को क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, डायबिटीज और कुष्ठ रोग जैसी संक्रामक बीमारियों पर किए गए कामों के लिए भी जाना जाता है.

इतनी उपलब्धियाँ हासिल
डॉ. पुगझेंथन की उपलब्धियों की गिनती बेशुमार है. उनके पास 12 पेटेंट और 23 कॉपीराइट हैं. शैक्षणिक पृष्ठभूमि (एकेडमिक बैकग्राउंड) में श्रेष्ठ होने के साथ-साथ उनका नाम 160 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों, तीन किताबों, और 30 बुक चैप्टर्स में प्रकाशित है. इतना ही नहीं, डिजिटल हेल्थ टूल को डेवलप करने से लेकर शिक्षण विधि (टीचिंग मेथड) तक उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी है. दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक होने से पहले उन्हें लंदन और ग्लासगो में फैलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से भी नवाजा गया है.

अपनी उपलब्धि पर डॉ. पुगझेंथन ने क्या कहा
अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर डॉ. पुगझेंथन कहते हैं कि "इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना एक विनम्र सम्मान जैसा लगता है." उन्होंने अपनी इस पहचान को अपने मरीजों और संस्थान के नाम समर्पित किया है. वे कहते हैं कि उनकी यह पहचान दुनिया के युवा शोधकर्ताओं के लिए एक उदाहरण के तौर पर पेश होगी जो उन्हें समाज और विज्ञान में अपने अहम योगदान के लिए प्रेरित करेगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

