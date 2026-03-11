Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर में एयरफोर्स के विंग कमांडर ने किया सुसाइड, परिवार के साथ रहते थे, कारण अज्ञात

Wing Commander Vipul Yadav: छत्तीसगढ़ की राजधानी रापयुर में एयरफोर्स के एक विंग कमांडर ने सुसाइड कर लिया. जिसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है. वहीं इस घटना के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:59 AM IST
रायपुर में बड़ी घटना
Raipur News: रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में स्थित विधायक कॉलोनी में रहने वाले एयरफोर्स के एक विंग कमांडर ने सुसाइड कर लिया. उनका नाम विपुल यादव बताया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे हड़कंप मच गया. वहीं पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी. मामला एयरफोर्स के एक विंग कमांडर से जुड़ा था. ऐसे रायपुर पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई है. फिलहाल सुसाइड का कारण अज्ञात बताया जा रहा है. विंग कमांडर यहां अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे. ऐसे में पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. 

हरियाणा के रहने वाले थे विपुल यादव 

रायपुर पुलिस ने बताया कि एयरफोर्स के एक विंग कमांडर विपुल यादव मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे. वह विधायक विश्राम गृह के बंगला नंबर 79 में परिवार के साथ रहते थे. उन्होंने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की है. तेलीबांधा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल यह जानकारी जुटाई जा रही है कि आत्महत्या की क्या वजह हो सकती है. परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आत्महत्या की सही वजहों का खुलासा हो सकता है. ऐसे में पुलिस घर में भी जांच पड़ताल कर रही है. 

रायपुर में लंबे समय से रह रहे थे

रायपुर की तेलीबांधा थाना पुलिस ने बताया कि विंग कमांडर विपुल यादव लंबे समय से रायपुर में रह रहे थे. वह हरियाणा के रहने वाले थे और उनकी पोस्टिंग यहां पर हुई थी. ऐसे में पुलिस का कहना है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. वहीं विपुल यादव के सुसाइड करने के बाद इस मामले की जानकारी एयरफोर्स के सीनियर अधिकारियों को दी गई है. क्योंकि यह मामला एयरफोर्स से जुड़ा है. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

