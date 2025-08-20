Rajesh Agrwal Biography: कौन हैं विष्णुदेव के मंत्री राजेश अग्रवाल? कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराया था चुनाव

New Minister Rajesh Agrwal Profile: छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें खत्म हो गई है. आज सीएम विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है. जिसमें तीन विधायक मंत्री पद की शपथ लिए हैं. दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब नए मंत्री पद की शपथ ले लिए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे अंबिकापुर के भाजपा विधायक राजेश अग्रवाल के बारे में...

दरअसल, राजेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ में मंत्रीमंडल का विस्तार हो गया हैं. जिसमें अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को भी जगह मिली है. राजेश अग्रवाल भाजपा के वो विधायक हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं. सरगुजा संभाग में इनकी राजनीतिक पकड़ काफी अच्छी है. ये विधानसभा चुनाव में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराकर विधायक बने थे.

कांग्रेस के दिग्गज को हराकर बने थे विधायक

राजेश अग्रवाल पहले कांग्रेस पार्टी में थे. जो साल 2017 में बीजेपी में शामिल होकर साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंह देव को हराया था. राजेश अग्रवाल के बीजेपी में जाने के बाद से ही मंत्री बनाने की अटकलें तेज हो गईं थी. करीब डेढ़ वर्ष के लंबे इंतजार के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में आखिरकर जगह मिल ही गई है. इसको लेकर अंबिकापुर विधानसभा में जश्न का माहौल है.

राजनीतिक करियर

अंबिकापुर विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश अग्रवाल कांग्रेस से नाराजगी के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे. वे लखनपुर क्षेत्र से कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे. साल 2009 में निकाय चुनाव का टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने बगवाट की थी. इस दौरान वे निर्दलीय नगर पंचायत का चुनाव लड़े और मात्र एक वोट से कांग्रेस पार्टी से चुनाव हार गए थे. हालांकि, इसके बाद साल 2014 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नगर पंचात का टिकट दिया और वे नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत भी गए. नगर पंचायत अध्यक्ष रहने के दौरान ही किसी बात को लेकर पार्टी से नाराजगी हुई और वे पंचायत अध्यक्ष रहते हुए पार्टी छोड़ दिए हैं. इसके बाद भाजपा में शामिल हो गए.

साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी राजेश अग्रवाल की अंबिकापुर विधानसभा सीट से दावेदारी की थी. लेकिन भाजपा ने उस बार अनुरास सिंहदेव को प्रत्याशी बनाया था. वहीं, अगले विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने उन्हें अंबिकापुर विधानसभा सीट से मौका दिया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंह देव को मात्र 94 वोटों से चुनाव हराकर जीत दर्ज की थी.

राजेश अग्रवाल सामान्य वर्ग और मारवाड़ी समाज से आते हैं. इनके पिता चांदीराम अग्रवाल लखनपुर के बड़े बिजनेसमैन थे. उनके पिता के कारोबार के चलते उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है. आज मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद से अंबिकापुर में जश्न का माहौल है. बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाईयां दे रहे हैं.

