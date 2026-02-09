Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3103222
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

अमित शाह का ऐलान- अंत के कगार पर नक्सलवाद, 31 मार्च से पहले देश पूरी तरह हो जाएगा नक्सल-मुक्त

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि कभी नक्सली हिंसा का गढ़ रहा छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में विकास का पर्याय बन चुका है. उन्होंने ऐलान किया कि मोदी सरकार में नक्सलवाद अंत के कगार पर पहुंच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमित शाह का ऐलान- अंत के कगार पर नक्सलवाद, 31 मार्च से पहले देश पूरी तरह हो जाएगा नक्सल-मुक्त

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. साथ ही, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों पर भी एक समीक्षा बैठक की. इन बैठकों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे.

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा केन्द्रित रणनीति (Security Centric Strategy), इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार में यह अब विकास का पर्याय बन चुका है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन सरकार देश से माओवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नक्सलवाद अंत के कगार पर पहुंच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा. गृह मंत्री ने कहा कि कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धकेलने वाले नक्सलवाद से देश जल्द ही निजात पाने वाला है. अमित शाह ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई बिखरी हुई (scattered) नहीं होनी चाहिए. विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शेष बचे माओवादियों को अन्य राज्यों में भागने नहीं दिया जाना चाहिए.

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों.

TAGS

amit shah

Trending news

amit shah
अमित शाह का ऐलान- अंत के कगार पर पहुंच चुका है नक्सलवाद, 31 मार्च से पहले देश...
Droupadi Murmu
जनजातीय परंपराओं और संस्कृति पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का राष्ट्रपति ने किया अवलोकन
Sidhi news
इंसानियत शर्मसार! यूट्यूबर ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा, भरे बाजार जमीन पर पटकर लाठी
madhya pradesh news
MP के हर जिले में खुलेंगे हाई-टेक फिजियोथेरेपी अस्पताल, एडवांस मशीनों से होगा इलाज
Latest rewa News
सॉरी मम्मी...ऑनलाइन गेम की लत ने नाबालिग को बनाया चोर, पार किए मां के 15 लाख के गहने
Contaminated water
रतलाम के इस गांव में दूषित पानी का कहर, 12 लोग हुए बीमार, घर-घर शुरू हुआ सर्वे
khargone news hindi
1980 में की थी गेंहू की चोरी, 45 साल बाद पुलिस ने खोजा आरोपी; 65 की उम्र में सजा
Mohan Yadav
मोहन यादव का किसानों को बड़ा तोहफा, 2300 करोड़ रुपए की योजना से 122 गांव को होगा लाभ
Mohan Yadav
मोहन यादव ने शहडोल को दी 747.91 करोड़ रुपये की सौगात, बनेगा 1450KM का राम वन गमन पथ
cg raipur news
दुर्घटना या साजिश? ऑडिट से ठीक पहले आबकारी दफ्तर में कांड! सारी फाइलें जलकर खाक