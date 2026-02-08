Advertisement
छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह, आज नक्सलवाद पर होगी अहम बैठक, जानें मिनट- टू- मिनट पूरा कार्यक्रम

Chhattisgarh  News: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं. रायपुर के एक प्राइवेट होटल में सुबह 11 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल होंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:56 AM IST
छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह, आज नक्सलवाद पर होगी अहम बैठक, जानें मिनट- टू- मिनट पूरा कार्यक्रम

Amit Shah visit To Chhattisgarh: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं. अपने दौरे के दौरान, वे रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठकें करेंगे. इन बैठकों में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहेंगे. केंद्र और राज्य सरकार के सीनियर अधिकारी भी इन अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे. बता दें कि अमित शाह शनिवार शाम को रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और कई दूसरे नेताओं ने उनका स्वागत किया. दो महीनों में यह शाह का छत्तीसगढ़ का दूसरा दौरा है.

दरअसल, अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है. आज रायपुर में शाह पूरा दिन अहम बैठकों में बिताएंगे, जिसका मुख्य एजेंडा नक्सलवाद को खत्म करना और विभागों की प्रगति की समीक्षा करना होगा.

बैठकों का पूरा कार्यक्रम
दिन की शुरुआत सुबह 11:00 बजे पहली विभागीय समीक्षा बैठक से होगी, जो लगभग एक घंटे पैंतालीस मिनट तक चलेगी. इसके तुरंत बाद, दोपहर 12:45 बजे से 2:00 बजे तक समीक्षा बैठक होगी. इन मीटिंग्स का मकसद राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने और केंद्र से मिली मदद के इस्तेमाल की समीक्षा करना है.

नक्सलवाद पर अहम बैठक
शाम 3:00 बजे से  4.15 बजे तक एक अहम LWE (लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म) समीक्षा बैठक होगी. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन्स और हाल की सफलताओं को देखते हुए यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है. नक्सल नेटवर्क को खत्म करने और प्रभावित इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर विस्तार से चर्चा होगी. अमित शाह का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब नक्सलवाद को खत्म करने की 31 मार्च, 2026 की डेडलाइन करीब आ रही है.

'बस्तर पंडुम' का समापन
इसके अलावा कल अमित शाह बस्तर में मशहूर 'बस्तर पंडुम' (सांस्कृतिक उत्सव) के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे. इससे उनके दौरे का राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी साफ होता है. जहां वह सुरक्षा पर कड़ा रुख अपना रहे हैं, वहीं वह बस्तर की संस्कृति और आदिवासी समुदायों के साथ जुड़ाव को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल से छत्तीसगढ़ में विकास को गति देने के लिए एक बड़ा मंच साबित होगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

