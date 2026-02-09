रायपुर में बोले अमित शाह-90 प्रतिशत क्षेत्र नक्सल मुक्त, आज जगदलपुर में भी करेंगे मीटिंग

Naxal Free Chhattisgarh: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर अधिकारियों और सरकार के साथ बड़ी मीटिंग की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद 90 प्रतिशत खत्म हो चुका है, जबकि उन्होंने 31 मार्च से पहले एक बार फिर पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया होने की बात दौहराई. अमित शाह सोमवार के दिन जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वह नक्सलवाद को लेकर भी बैठक कर सकते हैं. इसके अलावा शाह बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम के समापन समारोह में भी शामिल होंगे. इस आयोजन के शुभारंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थीं.

नक्सल विरोधी कार्रवाई जारी

अमित शाह ने इससे पहले राजधानी रायपुर में एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने बस्तर संभाग में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों और कार्रवाई की जानकारी ली है. पिछले करीब डेढ़ महीने के अंदर ही शाह दूसरी बार बस्तर के दौरे पर रहे हैं. माना जा रहा है कि वह सोमवार को नक्सलवाद को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वहीं शाह के दौरे को लेकर बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. रायपुर में उन्होंने कहा कि बस्तर माओवाद से 90 प्रतिशत तक मुक्त हो चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले इस समस्या को जड़ से उखाड़कर फेक दिया जाएगा.

हथियार छोड़ने की अपील

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर बचे हुए नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की है. उन्होंने कहा सरकार बिल्कुल भी गोली नहीं चलाना चाहती है, इसलिए नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, सरकार की तरफ से रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा. अमित शाह ने कहा कि कम्यूनिस्ट शासन जहां रहे वहां विकास नहीं हो पाया, लेकिन हमने आदिवासियों के कल्याण की बात कही है, इसलिए बहुत जरूरी है कि देश जल्द से जल्द इस विचारधारा से निजात पा लें. अमित शाह का यह दौरा नक्सली एंगल अहम माना जा रहा है.

बस्तर बनेगा विकसित क्षेत्र

अमित शाह ने कहा कि बस्तर विकसित क्षेत्र बनेगा. यहां से 90 प्रतिशत क्षेत्र माओवाद से मुक्त हो चुका है. क्योंकि कभी माओवादियों ने गरीब आदिवासी युवाओं के हाथों में हथियार थमाए थे, तिरुपति से पशुपतिनाथ तक रेड कॉरिडोर का नारा दिया गया था, जिसके चलते साढ़े चार दशकों तक यह पूरा इलाका विकास से वंचित रहा है. लेकिन मुझे यह कहने में अब संकोच नहीं है कि बस्तर अब नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित नहीं होगा और यह देश का सबसे विकसित जिला बनेगा, आने वाले 10 सालों में यहां तेजी से विकास होगा. अमित शाह के इन बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार नक्सल गतिविधियों पर करीब से नजर रखे हुए हैं और हर अभियान की जानकारी ले रही है.

