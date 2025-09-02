लाल आतंक पर बड़ी चोट था सबसे लंबा चला 'कर्रेगुट्टा ऑपरेशन', अब अमित शाह फिर एक्टिव

Naxal Operation Karregutta: छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर मई के महीने में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों और पुलिस फोर्स ने सबसे लंबा 'कर्रेगुट्टा ऑपरेशन' ऑपरेशन चलाया था, जो नक्सलियों पर सबसे बड़ी चोट भी मानी जाती है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद नक्सली छत्तीसगढ़ में और बैकफुट पर पहुंच गए हैं, क्योंकि बीजापुर जिले की कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहां सुरक्षाबलों का कब्जा है और नक्सलियों को यहां से भागना पड़ा है, यही वजह है कि सुरक्षाबलों की तरफ से चलाया गया यह ऑपरेशन नक्सल विरोधी अभियानों में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, यह ऑपरेशन न सिर्फ रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इससे क्षेत्र में सालों से फैले नक्सली आतंक को करारा जवाब भी मिला है. वहीं अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी 'कर्रेगुट्टा ऑपरेशन' में शामिल जवानों से मुलाकात करेंगे और सबसे लंबे चले ऑपरेशन पर चर्चा करेंगे.

अमित शाह लेंगे ऑपरेशन की जानकारी

बताया जा रहा है कि अमित शाह कर्रेगुटा ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीजीपी अरुण देव गौतम, नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा, बस्तर रेंज आईजी सुंदर राज पी भी शामिल रहेंगे. जहां शाह ऑपरेशन में शामिल जवानों से नक्सल ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेंगे औरऑपरेशन के दौरान घायल हुए जवानों से भी मुलाकात करेंगे. बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद आगे की रणनीति पर काम शुरू होगा, क्योंकि 'कर्रेगुट्टा ऑपरेशन' के बाद बस्तर में नक्सलियों की जड़े पूरी तरह से कमजोर हो चुकी हैं.

24 दिन चला 'कर्रेगुट्टा ऑपरेशन'

छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर 'कर्रेगुट्टा ऑपरेशन' करीब 24 दिन तक चला था, जिसमें फोर्स ने 31 नक्सलियों के मार गिराया था, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर आने वाले नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में कर्रेगुटा की ऊंची-ऊंची पहाड़ियां हैं, जो लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है, घने जंगल, ऊंची-नीची पहाड़ियां और सीमित संपर्क व्यवस्था के चलते यह इलाका सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहा. नक्सलियों की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी की जा रही थी. जब सुरक्षाबलों को कररेगुट्टा की पहाड़ी में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिली तो इसके बाद सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा कमांडोज की संयुक्त टुकड़ियों ने एक सुनियोजित घेराबंदी शुरू की थी, जिसे 'कर्रेगुट्टा ऑपरेशन' नाम दिया गया था.

कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर जवानों का कब्जा

ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए मल्टी-लेयर इंटेलिजेंस इनपुट का उपयोग किया गया, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और सैटेलाइट मॉनिटरिंग से नक्सलियों की हर गतिविधि पर नजर रखी गई थी. जवानों ने रातभर ट्रेकिंग कर पहाड़ियों को चारों तरफ से घेरा और सुबह के समय निर्णायक हमला बोला, जिसके बाद कई दिनों तक मुठभेड़ चलती रही और सुरक्षाबलों के जवान लगातार चोटियों पर चढ़ते रहे. इस दौरान नक्सली बुरी तरह घिर गए और भागने लगे. सुरक्षाबलों ने 31 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर किया था, मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कमांडर शामिल थे, जिन पर लाखों रुपये के इनाम घोषित थे, वहीं इस पहाड़ी पर भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और नक्सली दस्तावेज भी बरामद किए गए थे. इस ऑपरेशन में कई जवान घायल भी हुए, लेकिन उनकी वीरता और अनुशासन ने इस अभियान को ऐतिहासिक बना दिया, घायल जवानों को तुरंत एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रवाना किया गया, क्योंकि यह ऑपरेशन पूरी प्लानिंग के साथ शुरू हुआ था.

बैकफुट पर नक्सली

इस ऑपरेशन के बाद नक्सली छत्तीसगढ़ में बैकफुट पर हैं, क्योंकि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां उनके लिए सबसे सुरक्षित थी, क्योंकि हमला करने के बाद वह यही सुरक्षित वापस लौट आते थे. लेकिन अब इन पहाड़ियों पर सुरक्षाबलों का कब्जा है, जिससे नक्सलियों को बिखरना पड़ा है. बता दें कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां 280 किलोमीटर तक लंबी हैं, जो छत्तीसगढ़ को तेलंगाना, महाराष्ट्र से जोड़ती हैं, इस दौरान यहां कई गांव बसे हुए हैं. जबकि पहाड़ों की ऊंचाई 5000 फीट से ज्यादा थी, ऐसे में आसानी से यहां सुरक्षाबलों के जवान चढ़ नहीं पाते थे, लेकिन ऑपरेशन कर्रेगुट्टा के बाद यहां अब जवानों की पहुंच हो चुकी है.

2026 है नक्सलवाद खत्म करने की डेटलाइन

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने की डेटलाइन तय कर दी है, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से खत्म करने की प्लानिंग पर काम हो रहा है, अगर यह पूरा होता है तो इसमें कर्रेगुट्टा ऑपरेशन की भी अहम भूमिका रहेगी, यही वजह है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस ऑपरेशन में शामिल जवानों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और आगे की प्लानिंग पर चर्चा होगी. यह पहला मौका है, जब नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून में भी बंद नहीं हुआ है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ कई और बड़े ऑपरेशन भी देखने को मिल सकते हैं.

