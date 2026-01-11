अमृतसर में AAP सरपंच हत्याकांड! रायपुर में दो आरोपी गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा पंजाब

Raipur AAP Leader News: पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच की सरेआम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. तरनतारन जिले के वल्टोहा गांव के सरपंच जरमल सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है. पंजाब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब लाने की तैयारी की जा रही है. इस गिरफ्तारी से पुलिस जांच को बड़ी मजबूती मिली है.

यह सनसनीखेज वारदात 4 जनवरी को अमृतसर के एक मैरिज पैलेस मैरी गोल्ड रिजॉर्ट में हुई थी. सरपंच जरमल सिंह शादी समारोह में लड़की पक्ष की ओर से शामिल होने पहुंचे थे और खाना खा रहे थे. इसी दौरान दो युवक बिना किसी डर के उनके पास पहुंचे. CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि हमलावरों ने बेहद शांत तरीके से पिस्टल निकाली और पीछे से सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही सरपंच गिर पड़े और आरोपी फरार हो गए.

इलाज के दौरान मौत

घटना के बाद गंभीर हालत में सरपंच को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह पहला हमला नहीं था. इससे पहले भी जरमल सिंह पर तीन बार जानलेवा हमले हो चुके थे, जिनमें वह बच गए थे. इस बार हमलावरों ने भीड़भाड़ वाले शादी समारोह में वारदात को अंजाम देकर साफ कर दिया कि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं. पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है.

नेटवर्क की जांच जारी

हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें कुछ लोगों ने इस वारदात की जिम्मेदारी लेने का दावा किया. पुलिस इन पोस्ट की सच्चाई और पीछे के नेटवर्क की जांच कर रही है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी वारदात के बाद पंजाब से भागकर रायपुर में छिपे थे. तकनीकी इनपुट और लोकेशन के आधार पर रायपुर पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ा गया. पुलिस का कहना है कि साजिश में शामिल अन्य लोगों की तलाश अभी जारी है.

रिपोर्टः सत्य प्रकाश, रायपुर

