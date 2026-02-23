Advertisement
DMF घोटाले में बड़ी कार्रवाई, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा गिरफ्तार, 26 फरवरी तक पुलिस रिमांड

Chhattisgarh DMF Scam: छत्तीसगढ़ में DMF फंड घोटाला मामले में EOW की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जहां मामले के आरोपी पूर्व IAS अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:14 PM IST
Anil Tuteja Arrest
Anil Tuteja Arrest: रायपुर में डीएमएफ घोटाला मामले में एसीबी/ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया. जांच एजेंसी ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के बाद अदालत ने अनिल टुटेजा को 26 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, अनुसार मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है.

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई विस्तृत जांच के बाद ईओडब्ल्यू की ओर से की गई है. जांच के दौरान कई डिजिटल सबूत, अहम दस्तावेज और गवाहों के बयान सामने आए हैं. इनमें आरोप है कि अनिल टुटेजा ने डीएमएफ फंड से जुड़े कार्य अपने परिचित लोगों और कुछ फर्मों को कथित रूप से कमीशन लेकर दिलवाए. आरोप यह भी है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और करीबी व्यक्तियों के माध्यम से अलग-अलग फर्मों को डीएमएफ के काम आवंटित कराए. जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ शासकीय धन के दुरुपयोग की बात सामने आई है. हालांकि, गिरफ्तारी के बाद आरोपी अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 26 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. 

DMF घोटाला क्या है ?
1. ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने IPC की धारा 120B और 420 के तहत केस दर्ज किया.
2. मामला कोरबा के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड (DMF) से जुड़े टेंडर आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित है.
3. जांच में टेंडर प्रक्रिया में कुछ ठेकेदारों को कथित अवैध लाभ पहुंचाने की बात सामने आई.
4. ठेकेदारों के बैंक खातों में जमा राशि का बड़ा हिस्सा नकद निकाले जाने का खुलासा हुआ.
5. ईडी ने ठेकेदारों, अधिकारियों और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की.
6. जांच में शासकीय धन के दुरुपयोग और आपराधिक साजिश के संकेत मिले.

रिपोर्टः सत्य प्रकाश, रायपुर

