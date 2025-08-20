छत्तीसगढ़ में एससी समीकरणों का मास्टरस्ट्रोक, कौन हैं भाजपा के नए मंत्री गुरु खुशवंत, जानिए सफर

Minister Guru Khushwant Sahib: छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जिसमें आरंग से बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहेब को भी मंत्री बनाया है, उन्हें राज्यपाल रामेन डेका ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, गुरु खुशवंत साहेब ने दूसरे नंबर पर मंत्रिपद की शपथ ली है. गुरु खुशवंत साहेब सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु बलदास साहेब के बेटे हैं, जिनका छत्तीसगढ़ में अहम स्थान माना जाता है, वह 2023 में आरंग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे. गुरु खुशवंत साहेब को मंत्री बनाना अहम माना जा रहा है, राजनीतिक जानकार तो इसे छत्तीसगढ़ में एससी समीकरणों के लिए बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक बता रहे हैं.

गुरु खुशवंत का राजनीतिक सफर

गुरु खुशवंत साहेब को मंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है. बता दें कि गुरु खुशवंत साहेब ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अचानक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, सतनामी समाज के प्रभावशाली युवा चेहरा होने के कारण यह कदम राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना गया. जिसके बाद वह बीजेपी के टिकट पर पहली बार आरंग सीट से विधायक चुने गए. गुरु खुशवंत साहेब का राजनीतिक करियर आज युवा राजनीति और सांस्कृतिक संवेदना का मिलाजुला उदाहरण है, वे सतनामी समाज के भीतर अपनी पकड़ और विकास पर विशेष ध्यान के चलते आरंग विधानसभा में तेजी से उभरे और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे.

कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराया

बीजेपी में शामिल होते ही पार्टी ने उन्हें आरंग से टिकट दिया था, जहां गुरु खुशवंत साहेब से ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और तत्कालीन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया 16 हजार 538 वोटो से चुनाव हराया था, जिसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत माना गया था. क्योंकि इससे पहले तक वह कांग्रेस में थे, लेकिन बीजेपी में आते ही उनकी राजनीतिक रफ्तार तेज हो गई है, जहां उन्होंने पहली बार विधायक बनने के साथ ही पहली बार में ही सीनियर नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मंत्री पद हासिल किया है.

सतनामी समाज के बड़े चेहरे हैं गुरु खुशवंत

छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज अहम माना जाता है, जो धार्मिक लिहाज से भी छत्तीसगढ़ में अपनी मजबूत पकड़ रखता है. खासकर बालौदाबाजार हिंसा के बाद कांग्रेस ने इसे जमकर उठाया था. लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने गुरु खुशवंत साहेब को मंत्री बनाकर बड़ा काम किया है. गुरु खुशवंत सतनामी समाज के बालदास के बेटे हैं और उनके उत्ताराधिकारी भी हैं, राजनीति में आने से पहले इंजीनियर रह चुके हैं, जो अपने नावाचारों के लिए भी सतनामी समाज में जाने जाते हैं, उन्हें संस्कृत और रामायण परंपरा के प्रचार के लिए 'संस्कृत भूषण सम्मान' भी मिल चुका है, उन्होंने विधायक की शपथ भी संस्कृत में ली थी.

क्यों कहा जा रहा बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक

दरअसल, गुरु खुशवंत साहेब को मंत्री बनाना छत्तीसगढ़ में बीजेपी का अहम कदम माना जा रहा है. गुरु खुशवंत साहेब छत्तीसगढ़ के सबसे प्रभावशाली धार्मिक और सामाजिक समूहों में से सतनामी समाज और गुरु घासीदास पंथ से आते हैं, जिसकी एससी के साथ-साथ अन्य समाजों में अच्छी पकड़ है. छत्तीसगढ़ में एससी समुदाय की आबादी लगभग 13 से 14 प्रतिशत है, वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस वर्ग का अच्छा साथ मिला था, जिससे कांग्रेस सरकार बनाने में भी कामयाब हुई थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले गुरु खुशवंत साहेब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जिसका फायदा चुनावों में भाजपा को मिला, गुरु खुशवंत साहेब तो चुनाव जीते ही साथ ही दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी बीजेपी को फायदा हुआ, यानि बीजेपी ने बहुत हद तक गुरु खुशवंत के जरिए कांग्रेस के इस वोटबैंक में सेंध लगाई थी. 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने पकड़ मजबूत रखी थी. ऐसे में बीजेपी अपनी इस पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहती है.

