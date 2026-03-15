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रायपुर में तीन दिन मांस-मटन बिक्री पर रोक, निगम ने जारी किया आदेश, जानिए डेट और वजह

Raipur News: आने वाले धार्मिक त्योहारों की पवित्रता को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने शहर के भीतर मांस और मटन की बिक्री पर तीन दिनों का प्रतिबंध लगा दिया है. इन तीन दिनों के दौरान कहीं भी मांस नहीं बेचा जाएगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 15, 2026, 10:36 AM IST
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रायपुर में तीन दिन मांस-मटन बिक्री पर रोक, निगम ने जारी किया आदेश, जानिए डेट और वजह

Chhattisgarh News: रायपुर नगर निगम ने राजधानी में तीन प्रमुख धार्मिक त्योहारों के दौरान मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. निगम के आदेश के अनुसार नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित सभी मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. यह आदेश विशेष रूप से मार्च महीने में पड़ने वाले तीन प्रमुख त्योहारों चेट्रीचंड, रामनवमी और महावीर जयंती पर लागू होगा.

तीन दिन मांस- मटन बिक्री पर रोक
सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार चेट्रीचंड के अवसर पर 20 मार्च को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जयंती राम नवमी के अवसर पर 27 मार्च को और जैन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार महावीर जयंती के अवसर पर 31 मार्च को पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन की दुकानें, साथ ही सभी बूचड़खाने पूरी तरह से बंद रहेंगे.

कार्रवाई की चेतावनी
मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक कार्ययोजना तैयार की है. इसके तहत सभी ज़ोनों के अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है. इस आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मांस परोसना या बेचना प्रतिबंधित है न केवल खुले बाज़ारों में, बल्कि होटलों के भीतर भी. यदि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो न केवल उसका सामान ज़ब्त कर लिया जाएगा, बल्कि संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी.

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नगर निगम ने की अपील
नगर निगम का कहना है कि यह फैसला धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और शहर में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. प्रशासन ने सभी व्यापारियों और नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है. बता दें कि इन त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा-पाठ में हिस्सा लेते हैं. इसी वजह से शहर में मांस की बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है. नगर निगम ने साफ़ किया है कि तय तारीखों पर इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी दुकानदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.

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