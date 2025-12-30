Bank Holiday: 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद? देख लीजिए RBI की हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday on New Year: साल 2025 खत्म होने को है और लोग 2026 के स्वागत की तैयारियों में लगे हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हर तरफ नए साल को लेकर उत्साह नजर आ रहा है और इस वजह से स्कूल-कॉलेज से लेकर कई ऑफिसों में छुट्टी है. लेकिन, इस बीच लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या नए साल से पहले यानी 31 दिसंबर और नए साल के शुरुआत यानी 1 जनवरी 2026 को बैंक खुले रहेंगे या नहीं. तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या साल के आखिरी दिन और नए साल की शुरुआत में बैंकिंग कामकाज प्रभावित होंगे या नहीं?

क्या एमपी-छत्तीसगढ़ में नए साल पर बैंकों में है छुट्टी?

नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश औ छत्तीसगढ़ में स्कूलों में छुट्टी है और कई ऑफिस भी इस मौके पर बंद हैं, लेकिन दोनों राज्यों मे नए साल पर बैंकों में छुट्टी नहीं है. दरअसल, किसी भी राज्य में बैंकों की छुट्टी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तय करता है और आरबीआई की आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छुट्टी नहीं है. बता दें कि अलग-अलग राज्यों के हिसाब से आरबीआई बैंकों की छुट्टियां तय करता है.

जनवरी में सिर्फ 1 दिन बैंक की सरकारी छुट्टी

जनवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 छुट्टी दी है. एमपी और छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे राज्य में बैंक बंद रहेंगे और इस दिन बैंकिंग से जुड़े काम नहीं होंगे. इसके अलावा चार रविवार (4, 11, 18 और 25 जनवरी) और 2 शनिवार (10 और 24 जनवरी) को बैंक बंद रहेंगे. यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनवरी के महीने में बैंक 7 दिन बंद रहेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सभी दिन बैंक खुलेंगे.

मध्य प्रदेश मे 4 जनवरी तक स्कूल बंद

मध्यप्रदेश सरकार के आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के सभी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. 31 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए स्कूलों में अवकाश रहेगा. इस दौरान सभी स्कूल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. सभी स्कूल 5 जनवरी 2026 से फिर खुलेंगे, लेकिन ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है और क्लास देरी से लगाई जाएंगी.