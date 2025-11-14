Advertisement
BJP का तुरुप का इक्का, पहले छत्तीसगढ़ में बनवाई सरकार; अब बिहार चुनाव में गाड़ा झंडा

Nitin Nabin Election Update: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, नितिन नवीन जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं, बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:05 PM IST
नितिन नवीन बड़ी जीत की तरफ
Bihar Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ होने शुरू हो गए हैं, एनडीए गठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ चुका है, जबकि महागठबंधन की करारी हार दिख रही है. छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी और नीतीश सरकार के मंत्री नितिन नवीन भी अपनी बांकीपुर विधानसभा सीट से बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं. छत्तीसगढ़ में उन्होंने बीजेपी की जीत की रणनीति में बड़ी भूमिका रही थी, जबकि अब वह अपनी सीट से भी तेज बढ़त बनाए हुए हैं. नितिन नवीन पांचवीं जीत की तरफ बांकीपुर विधानसभा सीट पर बढ़ रहे हैं. 

नितिन नवीन के लिए लगाया जोर 

छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं ने नितिन नवीन के चुनाव में पूरा जोर लगाया था, सीएम विष्णुदेव साय उनके नामांकन में पहुंचे थे, जबकि दोनों उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने उनके समर्थन में जमकर प्रचार किया था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी उनके पक्ष में सभा की थी. नितिन नवीन के चुनाव की रणनीति एक तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं के जिम्मे थी. छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी नितिन नवीन की विधानसभा सीट पर जमकर प्रचार किया था. 

2023 में बीजेपी के रणनीतिकार 

छत्तीसगढ़ में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन बीजेपी के प्रभारी थी, जहां उन्होंने बीजेपी की सत्ता वापसी में बड़ा रोल निभाया था, नितिन नवीन ने टिकट वितरण से लेकर बीजेपी के प्रचार तक में अहम जिम्मेदारियां निभाई थी, जिससे बीजेपी को बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में मिली थी. नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ में मिली बीजेपी की जीत के बाद बिहार सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और वह मंत्री बने थे. 

विरासत में मिली सियासत 

नितिन नवीन को सियासत विरासत में मिली है, उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे माने जाते थे, वह विधायक और बिहार की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, उनके निधन के बाद नितिन नवीन ने राजनीतिक जिम्मेदारी संभाली थी. नितिन आज के वक्त में बिहार की राजनीति में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, नितिन नबीन राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बांकीपुर से वे 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, जबकि पांचवीं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं. नितिन नबीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव का पद भी संभाल चुके हैं.नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट को बीजेपी का अजेय दुर्ग बना दिया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार गठन के बाद बीजेपी उन्हें बिहार में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है. 

