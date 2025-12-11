Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

बस्तर ओलंपिक आज से हो रहा शुरू, क्या है यह आयोजन, जिसमें सरेंडर नक्सली भी होंगे शामिल

Bastar Olympics: बस्तर ओलंपिक की आज से शुरुआत होने जा रही है, सीएम विष्णुदेव साय आयोजन की शुरुआत करेंगे, जबकि समापन के मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:16 PM IST
बस्तर ओलंपिक आज से हो रहा शुरू
बस्तर ओलंपिक आज से हो रहा शुरू

Bastar Olympic Games: छत्तीसगढ़ में आज से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है. यह आयोजन 11 से 13 दिसंबर तक चलने वाला है, सीएम विष्णुदेव साय आयोजन की शुरुआत करेंगे, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी आयोजन के समापन में शामिल होंगे. खास बात यह है कि इस बार के आयोजन में सरेंडर नक्सली भी शामिल होंगे, जो कबड्डी, बैडमिंटन और दूसरे कई खेलों में हिस्सा लेंगे. बस्तर के इलाके लिए यह आयोजन बहुत अहम माना जाता है, जहां धीरे-धीरे बस्तर ओलंपिक के आयोजन को लेकर और तेजी से देखी जा रही है. 

बस्तर के 7 जिले लेते हैं हिस्सा

बस्तर ओलंपिक में  बस्तर संभाग के सात जिले कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव के खिलाड़ी भाग लेते हैं. विशेष बात यह है कि इस बार सरेंडर किए नक्सली और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के सदस्य भी प्रतियोगिता में उतर रहे हैं. बस्तर के आईजी सुंदरराज पी. के अनुसार, इस प्रतियोगिता में 7 जिलों की टीमों के साथ एक अतिरिक्त 8वीं टीम भी उतरी है, जिसका नाम 'नुआ बाट' रखा गया है. इसमें सरेंडर नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवारों के करीब 761 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में साय सरकार का बड़ा फैसला, सरेंडर नक्सलियों का केस वापस लिए जाएंगे

ब्लॉक स्तर के खिलाड़ी भी शामिल 

पिछले साल ऐसे प्रतिभागियों की संख्या लगभग 350 थी, लेकिन इस बार इसमें दोगुने से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया है. आईजी ने बताया कि इस मंच से इन लोगों के मनोबल और समाज में सकारात्मक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा. इससे पहले बस्तर के सभी जिलों में ब्लॉक स्तरीय खेल आयोजित किए गए. ब्लॉक स्तर से विजेता खिलाड़ी जिला स्तर पर पहुंचे और वहां से चयनित खिलाड़ी अब संभाग स्तरीय मुकाबलों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं. आज से सभी खेलों की फाइनल मुकाबलों की शुरुआत हो गई है. 

इन खेलों में प्रतियोगिता 

कबड्डी, रस्साकशी, दौड़, बैडमिंटन, तीरंदाजी, हॉकी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स सहित कई पारंपरिक और आधुनिक खेल आयोजन का हिस्सा हैं. खिलाड़ियों के रहने, भोजन और पूरी व्यवस्था का खर्च जिला प्रशासन उठा रहा है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में बस्तर ओलिंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे. पिछले साल भी शाह ने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई थी और उसी दौरान उन्होंने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की घोषणा की थी. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी ने बढ़ाई मुश्किलें, कई जिलों में पारा 5°C से नीचे...

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में साय सरकार का बड़ा फैसला, सरेंडर नक्सलियों का केस वापस लिए जाएंगे

ब्लॉक स्तर के खिलाड़ी भी शामिल

