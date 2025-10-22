23 अक्टूबर को भाई दूज पर बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और सरकार ऑफिस? क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम; दूर कर लें कन्फ्यूजन

Bhai Dooj Holiday: हिंदू धर्म में भाई दूज के त्योहार का विशेष महत्व है, दिवाली के बाद आने वाला यह त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. भाई दूज के मौके पर कई राज्यों में सरकार छुट्टी है, लेकिन हर राज्य में इसकी स्थिति अलग-अलग है. तो चलिए आपको बताते हैं कि भाई दूज के मौके पर छत्तीसगढ़ में क्या-क्या बंद रहेगा. क्या भाई दूज की वजह से बैंकिंग सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा?

भाई दूज पर छत्तीसगढ़ में ऐच्छिक अवकाश

छत्तीसगढ़ सरकार 23 अक्टूबर को भाई दूज के मौके पर ऐच्छिक अवकाश दी है. यानी इस दिन सरकारी कार्यलय बंद नहीं रहेंगे. बता दें कि सार्वजनिक छुट्टियों पर सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल-कॉलेज बंद रहते हैं. जबकि, ऐच्छिक छुट्टियों में से प्रत्येक शासकीय कर्मचारी अपनी जरूरत और इच्छानुसार हर साल 3 छुट्टियां ले सकता है. छत्तीसगढ़ सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 27 अक्टूबर को छठ पूजा पर सार्वजनिक छुट्टी रहेगी, जबकि 28 अक्टूबर को भगवान सहस्‍ त्रबाहु जयन्‍ती पर ऐच्छिक अवकाश रहेगा.

भाई दूज पर 23 को स्थानीय अवकाश

जांजगीर-चाम्पा के सभी शासकीय कार्यालयों के लिए पूर्व में गोवर्धन पूजा यानी 21 अक्टूबर को घोषित स्थानीय अवकाश को संशोधित कर भाई दूज के दिन 23 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. इसके अलावा बीजापुर में भी स्थानीय अवकाश सूची में कलेक्टर संबित मिश्रा ने संशोधन किया है. 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद अब जिले में 23 अक्टूबर को भाई दूज पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. हालांकि, स्थानीय अवकाश बैंको, कोषालय, उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा.

क्या भाई दूज बैंकों में भी नहीं होंगे काम

छत्तीसगढ़ में 23 अक्टूबर को भाई दूज के मौके पर सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि आरबीआई ने छुट्टी को घोषणा नहीं की है. बता दें कि किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में बैंकों में अवकाश का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है. अलग-अलग राज्यों में स्थानीय परंपराओं और तिथियों के आधार पर आरबीआई ही तय करता है कि किस तारीख को किस शहर या राज्य में बैंक बंद रहेंगे. आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, 23 अक्टूबर को भाई दूज पर छत्तीसगढ़ में बैंकों की छुट्टी नहीं है. यानी इस दिन सभी बैंक खुले रहेंगे और तय समय के अनुसार काम होंगे.

26 अक्टूबर तक स्कूलों में छुट्टी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के मौके पर 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सभी स्कूलों की छुट्टी दी है. लेकिन, इसके साथ ही 19 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को रविवार है तो इस दिन भी स्कूल बंद रहेंगे. यानी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल कुल 8 दिनों तक बंद रहेंगे.