Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3106525
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा भारत बंद का असर, खदानें बंद, परिवहन प्रभावित, निकली मशाल रैली

Bharat Band Impacts Chhattisgarh: भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखने वाला है, रायगढ़ में खदानें बंद रहेगी, जबकि रायपुर से लेकर बिलासपुर तक इस बंद का असर होगा. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा भारत बंद का असर
छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा भारत बंद का असर

Bharat Band Today: केंद्र सरकार की चार श्रम संहिताओं के अलावा अन्य नीतियों के विरोध में देश की 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों के साथ 100 से ज्यादा जन संगठनों ने गुरुवार को हड़ताल करने का फैसला किया है, जहां 12 फरवरी के दिन भारत बंद रखा जाएगा, इस बंद का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखने वाला है, क्योंकि यहां भी कई संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में खदानें बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई से लेकर दूसरे शहरों में भी बंद के चलते परिवहन प्रभावित होगा. 

रायपुर में मशाल रैली  

छत्तीसगढ़ में भारत बंद के समर्थन की मांग उठी है, श्रमिकों, कर्मचारियों और सार्वजनिक संस्थानों के लोगों ने बंद का समर्थन किया है, जबकि छत्तीसगढ़ में कई संगठनों ने भी हड़ताल को बंद रखने के लिए आम लोगों से भी समर्थन मांगा है. हालांकि छत्तीसगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स इस भारत बंद को समर्थन नहीं दिया है. वहीं राजधानी रायपुर में इस बंद के एक दिन पहले  कर्मचारी भवन बूढ़ापारा से कर्मचारियों ने मशाल रैली निकाली थी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक, कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, रैली को बाद में सभा में बदला गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

रायगढ़ में कोयला खदानें बंद 

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कोयला खदानें बंद रखने का फैसला किया गया है. यहां पर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि चारों श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करेंगी, जिनमें प्रदेश के सभी श्रमिकों से अपील की गई है कि अपने अधिकारों के लिए सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले. इसके अलावा रायगढ़ समेत आसपास बनी खदानें भी बंद रहेगी. कर्मचारी संगठनों ने भारत बंद को सफल बनाने की अपील की है. गुरुवार को ट्रेड यूनियन राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत कर्मचारी संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें लोगों से शामिल होने के लिए कहा गया है. 

वहीं छत्तीसगढ़ में एटक, इंटक, सीटू और एचएमएस के सदस्य भी धरना प्रदर्शन करेंगे. वहीं हड़ताल के चलते छत्तीसगढ़ में दूसरे जिलों में भी कोयला खदाने प्रभावित होंगी, जिसमें कोयला परिवहन पूरी तरह से ठप्प रहेगा. हालांकि छत्तीसगढ़ में स्कूल, प्रतिष्ठान और आवागमन सब सामान्य रहेगा. लेकिन अलग-अलग जिलों में कर्मचारी संघटनों की तरफ से प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेगा. 

ये भी पढ़ेंः वसूली का सबसे निराला तरीका, 1.5 करोड़ फंसे तो रथ पर लगा दी देनदारों की फोटो, जानिए

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bharat bandbharat band impacts chhattisgarhchhattisgarh news

Trending news

municipal employee
एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात, यात्रा भत्ते पर बड़ा फैसला...
bharat band
भारत बंद का MP में कितना असर? जानें आज क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद
mp live news
MP Breaking News: CM करेंगे क्षमता संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ, भारत बंद का MP में भी असर, पढ़ें 12 फरवरी की टॉप खबरें
Latest Ujjain News
बाबा महाकाल की नगरी में खुलेगा आयुर्वेदिक AIIMS, CM मोहन यादव ने किया ऐलान...
mp news
भांजे की शादी में पत्नी संग नाच रहे थे मामा, पानी पीने गए और गिर पड़े, पलभर में मौत
Ujjain News Hindi
कार ने मारी टक्कर, खिलौने जैसे 3 हिस्सों में बिखरा ट्रैक्टर; 5 सकेंड में हुआ हादसा
chhattisgarh news
वसूली का सबसे निराला तरीका, 1.5 करोड़ फंसे तो रथ पर लगा दी देनदारों की फोटो, जानिए
mp news
बागेश्वर धाम में गूंजेगी शहनाई, 302 बेटियों को उपहार के साथ मिलेगी 30 हजार की FD
ashok nagar news
MP के नामी व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी! कहा- गलतफहमी मत पालना...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, किसानों को मिला बड़ा तोहफा