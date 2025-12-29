Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3057052
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी छापेमारी, रायपुर-महासमुंद में 9 ठिकानों पर एक साथ मारी रेड

Raipur News: ED ने छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद जिलों में नौ जगहों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कथित मुआवजे घोटाले से जुड़ी है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी छापेमारी, रायपुर-महासमुंद में 9 ठिकानों पर एक साथ मारी रेड

Bharatmala Project Scam: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बार फिर छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो गया है. सोमवार सुबह ED की अलग-अलग टीमों ने राज्य के रायपुर और महासमुंद जिलों में नौ जगहों पर छापा मारा. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े ज़मीन अधिग्रहण, मुआवज़े के बंटवारे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में गड़बड़ियों की जांच के तहत की जा रही है.

रायपुर-महासमुंद में 9 ठिकानों पर एक साथ मारी रेड
दरअसल,  छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े एक कथित घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर और महासमुंद जिलों में कुल नौ जगहों पर छापे मारे गए. यह कार्रवाई रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए ज़मीन अधिग्रहण के दौरान मुआवज़े के भुगतान में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है. ED की टीम हरमीत खनूजा, उनके सहयोगियों संबंधित सरकारी अधिकारियों और ज़मीन मालिकों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ले रही है.

रिकॉर्ड की जांच जारी
बताया जा रहा है कि जांच में हरमीत खनूजा, उनके करीबी सहयोगी, कुछ सरकारी अधिकारी और ज़मीन मालिक शामिल हैं. आरोपों में ज़मीन अधिग्रहण के दौरान मुआवज़े के भुगतान में नियमों का उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं. छापेमारी के दौरान ED अधिकारी दस्तावेज़ों, वित्तीय लेन-देन और प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

raipur news
बड़ा हादसा टला: केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की कार से टकराया लोहे का रॉड...
bhopal news
नए साल से पहले हाई अलर्ट पर MP पुलिस! होटल और पिकनिक स्पॉट पर पैनी नजर
mp news
MP में स्मार्ट होगा वित्त विभाग: AI तकनीक से लैस होगी वेबसाइट, चैट-बॉट देगा हर जवाब
mp news
साल में 127 दिन बंद रहेंगे ऑफिस, 238 दिन होगा काम, जानिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Mohan Bhagwat
RSS प्रमुख मोहन भागवत का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, हिंदू सम्मेलन में करेंगे शिरकत..
bhopal crime news
भोपाल में सनकी आशिक की खौफनाक करतूत, रेस्टोरेंट में युवती को देख बौखलाया युवक...
Narmadapuram news
नर्मदापुरम में बवाल: चर्च के टॉयलेट की खिड़की पर दिखा स्वास्तिक,संगठनों ने उठाए सवाल
shahdol crime news
खाना नहीं बना तो हैवान बना पति, लाठी से पीट-पीटकर पत्नी की निर्मम हत्या
Sehore Protest News
सीहोर में करणी सेना ने दी आंदोलन की चेतावनी, आष्टा इलाके में धारा 144 लागू
Baglamukhi Temple News
नए साल पर मां बगलामुखी मंदिर में VIP दर्शन बंद, भक्त लाइन में लगकर करेंगे दर्शन