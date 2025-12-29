छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी छापेमारी, रायपुर-महासमुंद में 9 ठिकानों पर एक साथ मारी रेड

Bharatmala Project Scam: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बार फिर छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो गया है. सोमवार सुबह ED की अलग-अलग टीमों ने राज्य के रायपुर और महासमुंद जिलों में नौ जगहों पर छापा मारा. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े ज़मीन अधिग्रहण, मुआवज़े के बंटवारे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में गड़बड़ियों की जांच के तहत की जा रही है.

रायपुर-महासमुंद में 9 ठिकानों पर एक साथ मारी रेड

दरअसल, छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े एक कथित घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर और महासमुंद जिलों में कुल नौ जगहों पर छापे मारे गए. यह कार्रवाई रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए ज़मीन अधिग्रहण के दौरान मुआवज़े के भुगतान में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है. ED की टीम हरमीत खनूजा, उनके सहयोगियों संबंधित सरकारी अधिकारियों और ज़मीन मालिकों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ले रही है.

रिकॉर्ड की जांच जारी

बताया जा रहा है कि जांच में हरमीत खनूजा, उनके करीबी सहयोगी, कुछ सरकारी अधिकारी और ज़मीन मालिक शामिल हैं. आरोपों में ज़मीन अधिग्रहण के दौरान मुआवज़े के भुगतान में नियमों का उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं. छापेमारी के दौरान ED अधिकारी दस्तावेज़ों, वित्तीय लेन-देन और प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं.

