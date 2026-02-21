Advertisement
कांग्रेस छत्तीसगढ़ से किसे भेजेगी राज्यसभा, रायपुर से दिल्ली तक हलचल, ये नेता रेस में आगे

Chhattisgarh Rajya Sabha Election: छत्तीसगढ़ से खाली हुई राज्यसभा की दो सीटों में से एक सीट कांग्रेस को मिलेगी, ऐसे में कांग्रेस के कई सीनियर नेता राज्यसभा के दावेदार दिख रहे हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:29 AM IST
छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव की हलचल
छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव की हलचल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही है, जिनके लिए 16 मार्च को मतदान होना है. छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस को एक-एक सीट मिलने की संभावना है. ऐसे में रायपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस में भी राज्यसभा सीट के लिए मंथन शुरू हो गया है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी इस बार किसी सीनियर नेता पर दांव लगा सकती है, चर्चा यह भी है कि कांग्रेस किसी ओबीसी या आदिवासी वर्ग से आने वाले नेता को राज्यसभा भेज सकती है. खास बात यह है कि कांग्रेस से कई सीनियर नेताओं के नाम इस बार राज्यसभा जाने के लिए सामने आ रहे हैं. 

दिल्ली से तय होगा नाम 

माना जा रहा है कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का नाम भी दिल्ली से ही तय होगा. क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के दावेदारों के नाम दिल्ली भेजे जाएंगे, उसके बाद पार्टी हमाईकमान नाम पर मुहर लगाएगी. माना जा रहा है कि 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी भी छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय समीकरण के साथ-साथ अनुभव पर भी नजर रखेगी और पार्टी नेताओं के कद के हिसाब से ही राज्यसभा के लिए उम्मीदवार का चयन कर सकती है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है. 

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ये नेता रेस में आगे 

  • भूपेश बघेल-पूर्व मुख्यमंत्री
  • टीएस सिंहदेव-पूर्व उपमुख्यमंत्री 
  • दीपक बैज-पीसीसी चीफ 
  • मोहन मरकाम-पूर्व पीसीसी चीफ-पूर्व मंत्री 

भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दावेदार 

भूपेश बघेल फिलहाल पाटन विधानसभा सीट से विधायक हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं. भूपेश बघेल के पास राजनीतिक अनुभव भी है और वह पार्टी में मुख्य भूमिका में है. पार्टी ने उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया है, जबकि वह असम में भी विधानसभा चुनाव में प्रमुख दावेदार रहेंगे. भूपेश बघेल के नाम पर पार्टी मुहर लगा सकती है. वहीं दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव का नाम भी चर्चा में हैं, राजनीतिक गलियारों में उन्हें लंबे समय से कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है. इसके अलावा वह आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुख्य भूमिका में हो सकते हैं, ऐसे में पार्टी उनके नाम पर दांव लगा सकती है. 

बैज-मरकाम की भी दावेदारी 

वहीं दीपक बैज और मोहन मरकाम दोनों नेता बस्तर से आते हैं. फूलोदेवी नेता आदिवासी वर्ग से ही आती हैं, ऐसे में चर्चा यह भी है कि पार्टी इस बार भी आदिवासी चेहरे पर ही दांव लगा सकती है, ताकि बस्तर में खोया हुआ जनाधार फिर से वापस लौटाया जा सके. दीपक बैज को विधानसभा चुनाव से पहले पीसीसी चीफ बनाया था, जबकि मोहन मरकाम भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. 

दरअसल, पार्टी में इस बार सीनियर नेताओं को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा चल रही है, इन नेताओं के अलावा किसी और नाम पर भी मुहर लग सकती है. लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी इस बार किसी ऐसे नेता को राज्यसभा भेजना चाहेगी, जो दिल्ली में छत्तीसगढ़ की तरफ से विपक्ष की मुख्य आवाज बन सके. इसके अलावा राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने में सफल रहे. 

छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं इस आधार पर राज्य में पांच राज्यसभा सीटें निर्धारित हैं. दो सीटें खाली हो रही है, जबकि आने वाले समय में 2 और सीटें खाली होगी. विधानसभा की मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास 54 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 35 विधायक हैं और 1 विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से हैं, ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का फॉर्मूल बदलने वाला है. 

chhattisgarh rajya sabha election

